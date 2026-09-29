Ataque armado de las disidencias de las Farc en el corregimiento de Tunía, Cauca, deja varios uniformados heridos

Disidencias de las Farc atacaron este martes, 29 de septiembre, con drones y ráfagas de fusil, un puesto de control conjunto de la Policía y el Ejército en el antiguo peaje de Tunía, en cercanías a Piendamó, Cauca.

Información preliminar da cuenta que al menos tres policías resultaron heridos, aunque la cifra podría ser más elevada.

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Tras ese violento ataque armado, esta mañana la Vía Panamericana se encuentra cerrada preventivamente.

En la zona del ataque armado delinque la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

En algunos videos que circulan en las redes sociales se observa a pobladores que quedaron en medio del ataque armado y debieron correr para refugiarse en viviendas.

Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Fuerza Pública sobre este nuevo ataque armado en el departamento del Cauca.

Vale recordar que, precisamente, el pasado sábado 16 de septiembre, el teniente de la Policía Nacional Álvaro José Medina Peña, de 27 años y comandante de la Estación de Policía de Bolívar, en el departamento del Cauca, fue asesinado por hombres armados.

Todo ocurrió en instantes en que el oficial de la Policía iba de civil bordo de un bus y los criminales lo hicieron descender del automotor, a la altura del corregimiento de Guachicono, Cauca.

La radiografía secreta de la estructura Carlos Patiño: los golpes que están debilitando a uno de los brazos de Iván Mordisco

Luego, el cuerpo sin vida del uniformado fue hallado en el sector La Playa.

El homicidio de Medina Peña se sumó al asesinato de dos policías en la región de Ábrego, en Norte de Santander. Se trata del subcomandante de la estación de Policía y de un auxiliar, quienes salían a cumplir una actividad recreativa con la comunidad.