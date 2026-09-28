La ofensiva militar contra los ilegales en el Cauca no se detiene. La estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, no atraviesa su mejor momento. La pérdida de sus principales cabecillas, la desmovilización de otros tantos y los golpes contra sus depósitos de armas, municiones y explosivos han obligado a esta organización a mantenerse en un proceso permanente de recomposición, pero este le ha resultado difícil.

SEMANA conversó con un alto oficial que lleva más de seis años realizando labores de inteligencia sobre los grupos armados en Colombia, quien hizo una radiografía del difícil momento que atraviesa esta facción ilegal desde que la Fuerza Pública se tomó El Plateado en octubre de 2024.

“La estructura Carlos Patiño, uno de los principales componentes armados de la facción de alias Iván Mordisco en el Cauca, atraviesa un proceso de degradación progresiva de sus capacidades de mando, componente humano y sostenimiento logístico, producto de la presión operacional mantenida desde el ingreso de la Fuerza Pública a El Plateado, en octubre de 2024, y profundizada durante 2025 y 2026”, señaló el oficial.

Las disidencias de las Farc se han debilitado. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El cañón del Micay es clave para la confrontación entre los grupos ilegales, ya que allí convergen las actividades al margen de la ley y es donde esta estructura tenía el poder absoluto.

“Los resultados acumulados muestran que la afectación ha trascendido la pérdida individual de integrantes: se ha ejercido presión sobre su liderazgo, depósitos logísticos, capacidad explosiva y permanencia de sus miembros”, precisó.

El miembro de la inteligencia militar le dijo a este medio que sería prematuro hablar de una estructura desarticulada, porque aún tiene capacidad para ejecutar atentados terroristas y otros episodios violentos, como el uso de drones cargados con explosivos.

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El golpe a la cadena de mando

De acuerdo con la inteligencia militar, en 2025 se entregó alias Kevin, quien era el principal cabecilla de la estructura Carlos Patiño. Luego, lo hizo alias Giovanny, identificado como segundo cabecilla.

“Significó la salida de personas con experiencia de mando y conocimiento de la dinámica de la organización, generando la necesidad de redistribuir responsabilidades y recomponer su conducción”, sostuvo el informe.

Entre sometimientos a la justicia, capturas y bajas en operaciones militares, el Ejército contabilizó al menos 53 afectaciones. La reorganización le ha costado porque no tiene un perfil que pueda asumir todas las responsabilidades que demanda la facción.

Asimismo, SEMANA conoció que a alias Zamora no le vieron el talante para asumir ese liderazgo y que existirían resistencias internas relacionadas con su menor trayectoria dentro de la estructura.

Al corregimiento de Honduras, jurisdicción de El Tambo, llegó la presión de las Fuerzas Militares y, en agosto de 2025, el Ejército y la Policía dieron con un sector que funcionaría como centro de almacenamiento y distribución de armamento, municiones, explosivos y material de intendencia.

Hallaron más de 250.000 cartuchos, cerca de 5.000 proveedores, más de 200 partes de fusil, 400 detonadores, 180 artefactos explosivos improvisados, 83 minas antipersonal y 78 artefactos explosivos adaptados para drones. También encontraron material destinado a la fabricación de nuevos elementos explosivos.

Alias Iván Mordisco. Foto: AFP

“Durante 2025, en el marco de las operaciones contra la Carlos Patiño, el Ejército reportó más de 290.000 municiones incautadas, 23 armas largas, 19 armas cortas, 223 granadas y 705 detonadores, además de 429 artefactos explosivos improvisados destruidos”, agregó.

Para la inteligencia militar, estos resultados permiten dimensionar que el impacto no se ha producido exclusivamente sobre el componente humano, sino también sobre los recursos utilizados por la organización para mantener su capacidad de violencia.

Si 2025 estuvo marcado por la afectación de la cadena de mando, durante 2026 la presión comenzó a reflejarse con fuerza en los niveles inferiores de la estructura.

En abril, el Ejército confirmó inicialmente la entrega voluntaria de 13 integrantes de la Carlos Patiño. Meses después, el balance divulgado en septiembre elevó la cifra a 41 integrantes sometidos individualmente a la justicia durante 2026. A esto se suma la recuperación de nueve menores de edad.

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“La Carlos Patiño llega al segundo semestre de 2026 significativamente degradada, con pérdida de sus principales cabecillas, salida progresiva de integrantes y afectaciones sostenidas sobre sus capacidades logísticas y explosivas. Sin embargo, conserva capacidad de violencia, especialmente mediante explosivos y drones, lo que impide hablar de una estructura totalmente desarticulada”, detalló.

Asimismo, informó sobre la “ruptura y recomposición de la cadena de mando; disminución progresiva de integrantes; afectación de capacidades logísticas y explosivas; y presión permanente sobre las áreas donde históricamente ha ejercido influencia”.

Frente a este grupo, a las Fuerzas Militares en Colombia también les preocupa el uso de drones en sus actividades violentas contra las comunidades e integrantes de las instituciones armadas que lo combaten.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

“Otra de las capacidades persistentes es el empleo ilícito de aeronaves no tripuladas. El balance del Ejército de 2025 reportó, en el contexto de las operaciones en el cañón del Micay, 1.456 drones detectados y 579 inhibidos, mostrando la dimensión adquirida por esta amenaza”, precisó.

Solo en mayo fueron capturados en Popayán dos presuntos integrantes de la Carlos Patiño que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades judiciales, estarían relacionados con un componente especializado en el empleo delictivo de drones.

“El desafío operacional consiste ahora en mantener la presión sobre sus capacidades remanentes, mientras se protege a la población civil y se amplían las condiciones para que más integrantes abandonen la organización y retornen a la legalidad”, señaló.

Lo cierto es que la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, no tiene un norte definido. Mientras lo define, por orden presidencial de Abelardo De La Espriella, la están atacando con toda la fuerza del Estado.