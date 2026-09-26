La dura advertencia que envió el presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez tras la extradición de alias Araña

El presidente Abelardo De La Espriella lideró personalmente este viernes la extradición a EE. UU. de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, quien era requerido por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico.

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“Hoy, se hizo efectiva la extradición de alias Araña a los Estados Unidos. Como presidente de la República, hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas”, señaló el jefe de Estado.

En medio del proceso de extradición, De La Espriella sorprendió a los agentes de Interpol al pedirles una pausa dentro del procedimiento para darle un último mensaje a alias Araña.

“Nunca más Colombia arrodillada ante las mafias. Nunca más los ciudadanos de bien asustados por criminales como este. En la era del Tigre serán estos criminales los que sientan miedo y terror. Interpol, procedan. Esperen un segundo. Araña, bienvenido a la Patria Milagro”, expresó el mandatario colombiano.

En medio de su intervención, el presidente de la República fue enfático en que la extradición de alias Araña era un “mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear las estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados”.

De La Espriella agregó que desde su Gobierno se está actuando contra toda la cadena criminal. Mencionó que se están orquestando golpes a los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas del narcotráfico, las finanzas de estos grupos criminales y los cabecillas.

“Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir, transportar o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado”, dijo el mandatario.

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De La Espriella no se quedó solo en el mensaje al hoy extraditado Geovany Andrés Rojas, sino que envió una advertencia a las personas que están detrás de toda esta cadena y buscan sembrar el terror.

“A los criminales les dejo un mensaje igualmente claro: el Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. La seguridad de Colombia no se delega. Se ejerce con autoridad, con determinación y dentro de la ley”, indicó.

El mensaje también fue dirigido a Luciano Marín Arango, más conocido con el alias de Iván Márquez, quien es el máximo cabecilla de la disidencia de las Farc denominada Segunda Marquetalia.

“Otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar es Iván Márquez, porque el Gobierno de Estados Unidos lo requiere por narcoterrorismo y concierto para delinquir”, sostuvo.

De La Espriella aseguró que durante su mandato se han ejecutado 94 extradiciones. De hecho, esta misma semana el jefe de Estado firmó la resolución mediante la cual el Gobierno nacional aprueba la extradición de Allende Perilla Sandoval, también integrante de la Segunda Marquetalia.