El presidente Abelardo De La Espriella anunció a través de su cuenta en X el nombramiento de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, tras la salida de Carlos René Montoya, a quien le pidió su renuncia tras una polémica por sus respuestas en el Congreso.

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La nueva funcionaria es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Adicional a ello, cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el nombramiento de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, abogada con amplia experiencia en seguridad social, derecho laboral y gestión de riesgos. Foto: Foto tomada de Linkedin

“Le he encomendado proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida. Detrás de cada pensión hay una historia de trabajo y una familia que confía en el Estado”, precisó el mandatario.

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Además, expresó que le dio una instrucción: acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior. Finalmente, dijo que en su administración cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos.

La nueva presidenta de Colpensiones recibió del mandatario la tarea de proteger los recursos de los afiliados y garantizar el pago oportuno de las pensiones. Foto: Colprensa

Es importante tener en cuenta que hace algunos días la Presidencia solicitó la renuncia del anterior presidente de Colpensiones. Detalló que la decisión se dio luego de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron sus dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional.

“El Gobierno nacional reconoce la trayectoria profesional del doctor Montoya Muñoz y agradece su disposición para asumir responsabilidades al servicio del país. Sin embargo, la dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”, dijo la Presidencia en la comunicación de la salida del funcionario.