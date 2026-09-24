Abelardo De La Espriella le pidió la renuncia al presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, tras mostrar desconocimiento de esa entidad

El presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, no va más en la entidad.

SEMANA confirmó que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitó la dimisión al cargo en la mañana de este jueves, 24 de septiembre, cuando confirmó que el alto funcionario había mostrado desconocimiento de la entidad, en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado.

Carlos René Montoya Muñoz, nuevo presidente de Colpensiones. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Una fuente de alto nivel le dijo a este medio que el primer mandatario lo llamó vía telefónica y le pidió hacerse a un lado. Y las razones de De La Espriella son de peso.

Montoya aceptó una citación del Congreso este miércoles, 23 de septiembre, pese a que llevaba dos días en su cargo y demostró que no conoce Colpensiones, el fondo con más de siete millones de afiliados.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Getty Images / AFP

Se le vio casi petrificado a la hora de intervenir y optó por darle la palabra a su asesora de planeación, quien fue interrumpida por los congresistas, a quienes no les cayó bien la idea del presidente del fondo de pensiones del Estado.

“Gracias, senadora, muy importante. La doctora Sandra Camargo, mi asesora, le contará a nivel de detalle”, fue lo primero que dijo Carlos René Montoya en la Comisión Séptima y le dio la palabra a su funcionaria para que interviniera.

“Es una cosa muy compleja porque estamos en un momento bisagra en el sistema pensional colombiano. Es muy bueno para mí, además, una oportunidad. Hice mi tesis de grado sobre la Ley 100. Y para mí es como Navidad. El sistema de prima media, me imagino, está en un momento muy importante y esto que está haciendo la honorable Comisión Séptima es muy importante para el país”, afirmó textualmente.

Y agregó: “Administrativamente, estoy entendiendo Colpensiones. Sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.

Al finalizar, la Comisión optó por aplazar el debate de control político porque, de lo contrario, tendrían que declararse la sesión como informal porque la asesora no era la funcionaria que había citado el Legislativo.

Jerome Sanabria, una joven activista de derecha y cercana al Gobierno de De La Espriella, lamentó lo ocurrido: “Qué vergüenza. En efecto, hubiera sido mejor que pidiera el aplazamiento y se hubiera puesto a estudiar la presentación con un equipo técnico. Entendible que lleve dos días en Colpensiones, pero que por lo menos llegue estudiado…”.

Y así como ella, varios sectores políticos rechazaron lo sucedido.

“Más allá de que el señor Montoya nunca debió llegar a ese cargo, esta es una acertada decisión (la solicitud de renuncia) del presidente Abelardo De La Espriella. Ante los retos de Colpensiones, urge que se nombre un presidente idóneo y con un conocimiento profundo del sistema pensional”, dijo el senador Andrés Forero, del Centro Democrático.

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y Negociación y Manejo de Conflictos. También cuenta con formación en alta gerencia, relaciones laborales, mediación, recursos humanos, liderazgo, calidad, seguridad e indicadores de gestión.

Hasta la tarde de este jueves, el Gobierno de De La Espriella no confirmaba el nombre del sucesor de Carlos René Montoya, pero lo más probable es que se conozca en los próximos días. No obstante, a través de un comunicado de prensa, confirmó la salida del cargo del presidente del fondo de pensiones administrado por el Estado.