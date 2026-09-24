Abelardo De La Espriella reveló imágenes de la captura de la esposa de alias Pinocho; detalle llamó la atención de los investigadores

Por medio de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la primicia de SEMANA sobre la captura de la esposa de alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En su cuenta personal de X, el mandatario colombiano afirmó: “Hoy golpeamos en dos operaciones a los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”.

Y agregó: “En Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho, cabecilla principal de la estructura”.

Además, el jefe de Estado dio a conocer un detalle que llamó la atención de los investigadores: “Se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho. En la Operación Kratos, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturó en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos”.

“La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cartel de Sinaloa, a través de alias Flash o Comando 200. La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y lo hacía con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, recalcó el mandatario colombiano.

También dijo en sus redes sociales: “He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”.

“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”.

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Recientemente, el presidente de la República ha señalado que alias Pinocho será el próximo en caer ante las acciones de la Fuerza Pública. Sujeto al que ha responsabilizado de múltiples crímenes y acciones violentas en contra de la población.