Fabio Arjona, MinAmbiente, replica fuerte al “ineptos, tecno-estupidez” de Irene Vélez por los ‘hipopótamos de Pablo Escobar’

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, respondió a las críticas de la exministra Irene Vélez, quien ocupó esa misma cartera y la de Minas.

Todo empezó por cuenta del comentario de Irene Vélez cuestionando anuncios del Ministerio de Ambiente alrededor de los “hipopótamos de Pablo Escobar”.

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantó una mesa interinstitucional para fortalecer la respuesta del Estado frente a la expansión de los hipopótamos en Colombia, con la participación de autoridades ambientales y territoriales, el Instituto Alexander von Humboldt, las corporaciones autónomas regionales Corantioquia, CAS, Cornare y Corpoboyacá, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Hoy podemos decirle al país que contamos con un plan de acción concreto para avanzar en el control de los hipopótamos. Este esfuerzo reúne al Gobierno Nacional, alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, organismos de gestión del riesgo y Fuerzas Militares, con acciones que serán implementadas directamente en los territorios. Estamos articulando capacidades y responsabilidades para enfrentar esta especie invasora y proteger el agua, la biodiversidad y, especialmente, a las comunidades”, afirmó Fabio Arjona, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El encuentro permitió acordar tres acciones inmediatas para acelerar la implementación del Plan de Manejo de Hipopótamos, fortalecer las medidas de prevención, control y manejo de esta especie invasora y llevar acciones concretas a los territorios afectados. La estrategia, indicó la cartera de Ambiente, dispone capacidades científicas, institucionales y territoriales para proteger los ecosistemas y las fuentes de agua y reducir los riesgos para las comunidades.

La primera decisión es movilizar recursos y sumar capacidades. El Ministerio adelantará reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar recursos, conocimiento y capacidades técnicas y operativas para avanzar en las medidas contempladas en el Plan.

La segunda es ampliar y fortalecer la respuesta del Estado. Se identificarán y vincularán nuevas entidades nacionales y territoriales que, de acuerdo con sus competencias, puedan contribuir a atender los impactos y riesgos asociados a la presencia de hipopótamos y a ejecutar acciones directamente en los territorios.

La tercera es mejorar el reporte y seguimiento de la especie. El Ministerio pondrá a disposición de las comunidades y autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con hipopótamos. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esta información permitirá fortalecer el conocimiento sobre su presencia y movilidad y mejorar la toma de decisiones para orientar las medidas de manejo.

DORADAL - COLOMBIA, 18 DE AGOSTO: Hipopótamos nadan en uno de los lagos cercanos a Hacienda Nápoles en Doradal, Colombia, 18 de agosto de 2019. Pablo Escobar era dueño de Hacienda Nápoles, donde instaló su parque temático personal y un zoológico privado a principios de la década de 1980. Luego de su muerte en 1993, el gobierno colombiano confiscó los animales exóticos pero dejó cuatro hipopótamos que se han multiplicado, convirtiéndose en un peligro para el ecosistema y los habitantes de Doradal. (Foto de Juancho Torres / Agencia Anadolu a través de Getty Images) Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Estas acciones hacen parte de la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), desde la cual el Gobierno de la Patria Milagro aborda el manejo de los hipopótamos como un asunto que va más allá del control poblacional. La expansión de esta especie invasora genera riesgos para los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad nativa, los medios de vida y la seguridad de las comunidades en los territorios afectados”, señaló el MinAmbiente.

Irene Vélez, exministra de Ambiente Foto: Prensa Ministerio Minas y Energía

De inmediato reaccionó la exministra Irene Vélez. “LA TECNO-ESTUPIDEZ ¿En serio creen que un APP va a resolver el riesgo de los hipopótamos para los niños de las escuelas de Barranca? En medio del pánico que genera, sin celulares, electricidad o conectividad, ¿esperan que la comunidad reporte? ¿Es un APP la solución para los pescadores de la cuenca del Magdalena cuyo mayor riesgo es nocturno? ¿Va un APP a remediar la falta de oxigeno y el exceso de nutrientes por las heces en el río? ¿Resolverá el impacto por competencia y deterioro del ecosistema donde habitan manatíes, nutrias y bagres de río? INEPTOS Un APP nos deja el problema intacto. Así que permítanme recordar que, de no hacer nada (o hacer estupideces), al terminar el gobierno de la Patria Farsante tendremos más de 500 individuos invasores generando enorme daño a nuestros ecosistemas, especies nativas y comunidades vecinas. Dejamos un plan robusto, protocolos concertados y un proyecto listo para desarrollarse durante este semestre. Si no es basados en la mejor ciencia disponible, que sea por el amor de Dios: por favor que su negligencia @MinAmbienteCo no nos cueste una catástrofe. @PGN_COL @cornare @Corantioquia", escribió en X la exministra.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En respuesta, el ministro Fabio Arjona le dijo: “Irene, sorprende que hoy llames “tecno-estupidez” a una herramienta que tú misma dejaste escrita en el Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo y que hace parte de la tercera acción para fortalecer el monitoreo, el reporte y el seguimiento de esta especie invasora. Y no, la APP no es el plan: es una herramienta del plan. Eso creo que debías saberlo antes de ponerte a escribir trinos… por eso es difícil explicar que se presente la APP como una ocurrencia del Gobierno actual, cuando por todos lados nos están pidiendo que ejecutemos el plan que nos dejaron. Pero ya que hablamos de hipopótamos y de lo que quedó en la administración anterior, quisiera que la opinión pública, la comunidad científica, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas y todo el país conozcan un dato importante. Durante tu administración se anunció con bombos y platillos una solución integral y la construcción de un proyecto para llevarla a cabo. Pero, oh, sorpresa, el proyecto de “Gestión integral para el control poblacional de la especie exótica invasora Hippopotamus amphibius y su dispersión en la cuenca del río Magdalena” fue llevado al Fondo para la Vida y la Biodiversidad pero nunca le asignaron recursos para su ejecución… El ejemplo más claro es que ese fondo desfinanciado lo tenían como un contratadero y no para proyectos con impactos reales. Pero bueno, con nosotros es MENOS DISCURSO, MÁS ACCIÓN. En la #PatriaMilagro sí estamos haciendo la tarea: buscando recursos, trabajando con las autoridades ambientales y la ciencia y poniendo en marcha las acciones necesarias para hacer un control efectivo de la especie. Este es un trabajo en el que estamos involucrando a todos los actores, no nos quedamos trabajando aislados. Y sí: frente a una especie invasora que amenaza a nuestras fuentes de agua, nuestras comunidades y a nuestra biodiversidad, eso es exactamente la #AgendaABC. P.D.:Del Fondo para la Vida seguiremos hablando”.