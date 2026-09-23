Si la lengua de suegra no crece, este truco casero puede ayudar a que saque hojas más gruesas y de un verde intenso

La lengua de suegra, conocida científicamente como Dracaena trifasciata, se ha ganado un lugar entre las plantas de interior más populares gracias a su resistencia y facilidad de cuidado. Es una de las especies más recomendadas para quienes se inician en la jardinería, ya que puede adaptarse a diferentes ambientes e incluso soportar varios días sin riego.

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Su atractivo también está en su apariencia. Sus hojas largas y rígidas, de tonos verdes y con bordes amarillos en algunas variedades, aportan un toque elegante que la ha convertido en una opción frecuente para decorar casas, apartamentos y oficinas.

Aunque se trata de una planta de bajo mantenimiento, algunos cuidados marcan la diferencia entre una sansevieria que apenas sobrevive y otra que produce hojas nuevas de forma constante. Uno de los factores más importantes es la luz, dado que influye directamente en la producción de energía, el crecimiento y la capacidad de la planta para enfrentar el estrés ambiental.

Por qué la luz es indispensable para su crecimiento

Según el sitio especializado Fronda, la sansevieria se desarrolla mejor en interiores donde reciba abundante luz indirecta. Una ventana con buena iluminación natural, pero donde el sol no incida de forma directa durante varias horas, suele ofrecer las condiciones ideales.

La luz es uno de los factores más importantes para la vida de las plantas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque puede mantenerse en espacios con poca claridad, su desarrollo suele ralentizarse y sus hojas pueden perder parte de la intensidad de su color. Por eso, encontrar un lugar bien iluminado, sin exposición prolongada al sol directo, es el equilibrio que más favorece su crecimiento.

En regiones de clima cálido también puede permanecer al aire libre, siempre que esté ubicada en una zona de semisombra que la proteja durante las horas de mayor radiación solar.

El frío y el riego también hacen la diferencia

Las bajas temperaturas representan uno de los principales riesgos para esta especie. La lengua de suegra no tolera el frío extremo, por lo que, cuando el clima empieza a enfriarse, conviene trasladarla al interior para evitar daños en las hojas y las raíces.

La falta de iluminación suele reflejarse rápidamente en su aspecto. Foto: Getty Images

Además del riego moderado, mantener un ambiente con temperaturas entre 13 y 24 grados centígrados favorece su desarrollo y ayuda a que conserve su aspecto vigoroso.

Con una ubicación adecuada, buena iluminación indirecta y protección frente al frío, esta planta puede mantenerse saludable durante años y seguir produciendo nuevas hojas que la hagan lucir más abundante, una de las razones por las que continúa siendo una de las favoritas para decorar interiores.