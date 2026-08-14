Lengua de suegra con hojas amarillas, quemadas o marchitas: guía fácil y rápida para recuperarla

La lengua de suegra se ha convertido en una de las plantas favoritas para decorar. Su resistencia y facilidad de cuidado la hacen una opción popular para aportar un ambiente más cálido a distintos espacios, tanto en viviendas como en oficinas. Sin embargo, aunque no requiere grandes conocimientos de jardinería, es importante prestar atención a algunas señales que pueden indicar que algo no está bien.

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Uno de los problemas más comunes aparece cuando las hojas comienzan a ponerse amarillas, marchitarse o adquirir un aspecto quemado. Estos cambios pueden afectar el desarrollo de la sansevieria y, en algunos casos, ser señal de un problema en sus condiciones de cultivo.

De acuerdo con Pur Plant, el aspecto de las hojas puede ayudar a identificar qué está afectando a la planta. Si se vuelven blandas, la causa más frecuente es el exceso de riego. En estos casos, se recomienda suspender el suministro de agua hasta que el sustrato se seque por completo.

La lengua de suegra puede morir por causas como el encharcamiento. Foto: Getty Images

Por su parte, las hojas amarillas suelen estar relacionadas con una iluminación insuficiente o con un exceso de humedad. Cuando se doblan, el problema puede estar asociado con la presencia de hongos, un sustrato inadecuado o una cantidad excesiva de fertilizante.

En situaciones más graves, las hojas pueden caerse debido a la pudrición de las raíces, generalmente provocada por demasiada agua. Para intentar recuperar la planta, es necesario retirar las partes afectadas y, si el daño es avanzado, cambiarla a un sustrato nuevo que permita un buen drenaje.

La sansevieria o lengua de suegra es especial para atraer abundancia al hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto

También es importante prestar atención a las enfermedades. Según la fuente consultada, entre las más frecuentes se encuentran la fusariosis y la antracnosis, que suelen aparecer en condiciones de humedad excesiva. Para reducir el riesgo, conviene evitar los riegos frecuentes, favorecer una buena ventilación y retirar las hojas que presenten signos de afectación.

En cuanto a las plagas, una de las más habituales es la cochinilla algodonosa, que puede debilitar progresivamente la planta. Para combatirla, se puede retirar de forma manual con una esponja y aplicar jabón potásico, repitiendo el tratamiento cuando sea necesario.