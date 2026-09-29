Medicamentos vencidos: esta es la forma correcta de desecharlos y evitar riesgos en el hogar

Los medicamentos hacen parte de la vida cotidiana de millones de personas y suelen permanecer durante meses o incluso años en los botiquines. Sin embargo, cuando llegan a su fecha de vencimiento o dejan de ser necesarios, surge una pregunta que no siempre se tiene en cuenta: ¿qué hacer con ellos?

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De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamento (FDA), tirar las pastillas, los jarabes o los medicamentos líquidos directamente a la basura no siempre es la opción adecuada. Una disposición incorrecta puede representar riesgos para las personas y contribuir a la contaminación del medioambiente.

Además, conservar productos que ya no se utilizan puede aumentar la posibilidad de que sean consumidos por accidente. Esto resulta especialmente importante cuando permanecen al alcance de niños, adultos mayores o mascotas. También pueden confundirse con medicamentos que todavía están vigentes, sobre todo si los envases se deterioran o las etiquetas dejan de ser legibles.

Por esta razón, cuando un medicamento ya no se necesita, lo recomendable es buscar una alternativa segura para su disposición. No se trata únicamente de liberar espacio en el botiquín, sino de reducir el riesgo de intoxicaciones, usos indebidos y exposición accidental.

¿Qué hacer con los medicamentos que ya no necesita?

Una de las opciones más recomendables es llevar los medicamentos vencidos, no utilizados o que ya no se necesitan a los puntos autorizados para su recolección. Estos espacios cuentan con mecanismos destinados a recibir y gestionar adecuadamente este tipo de residuos.

Hombre botando sello de medicamento en la basura. Foto: Getty Images

Antes de entregarlos, conviene revisar el botiquín e identificar aquellos productos que ya caducaron, dejaron de utilizarse o presentan cambios en su apariencia. Mientras se realiza la disposición, deben mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

En el caso de medicamentos líquidos, cremas, gotas, inhaladores, jeringas y otros productos farmacéuticos, es importante consultar las instrucciones específicas de disposición, debido a que no todos se manejan de la misma manera.

Cuando no existe un sistema de devolución disponible y las instrucciones del producto permiten desecharlo en la basura doméstica, algunas recomendaciones indican mezclar el medicamento, sin triturar tabletas o cápsulas, con una sustancia poco atractiva, como tierra, arena para gatos o café usado.

Persona con aguantes se dispone a desechar medicamentos en el inodoro. Foto: Getty Images

Posteriormente, la mezcla puede colocarse en una bolsa o recipiente cerrado antes de depositarla en la basura. También es aconsejable retirar o tachar los datos personales de las etiquetas de los envases.

Hay, además, determinados medicamentos que, debido a los riesgos que pueden representar si son ingeridos accidentalmente o utilizados de manera indebida, cuentan con instrucciones específicas para ser desechados por el inodoro cuando no existe una alternativa de devolución. En estos casos, es fundamental seguir las indicaciones oficiales y no aplicar este método de manera general a cualquier medicamento.

Darles una disposición adecuada a estos productos es una acción sencilla que puede ayudar a prevenir accidentes y reducir el impacto de los residuos farmacéuticos.