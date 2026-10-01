¿Qué hacer con los envases de champú y acondicionador cuando se acaban? Este es el proceso correcto

Reciclar en casa se ha convertido en una de las acciones más sencillas para reducir la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios. Sin embargo, separar los desechos en diferentes bolsas no siempre significa que el proceso se esté realizando correctamente.

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Un material que podría ser aprovechado puede perder su valor cuando entra en contacto con restos de comida, líquidos u otros residuos. Por eso, antes de depositar un objeto en la bolsa o contenedor destinado al reciclaje, es importante revisar de qué está hecho y en qué condiciones se encuentra.

Uno de los errores más comunes consiste en asumir que todo lo fabricado con plástico, papel, cartón, vidrio o metal puede reciclarse directamente. Esto ocurre con frecuencia con los envases de productos de aseo personal, como champú, acondicionador, jabón y crema, que forman parte de la rutina diaria en muchos hogares.

De acuerdo con Envaselia, para reciclar un recipiente plástico es necesario identificar primero el tipo de material. Esta información aparece generalmente en el llamado Código de Identificación de Plástico

Mujer separando el reciclaje en su casa. Foto: Getty Images

Una vez recolectados, los residuos pasan por diferentes procesos en las plantas especializadas. Allí son clasificados, limpiados y triturados para posteriormente transformarlos en materia prima que puede utilizarse en la fabricación de nuevos productos, como botellas, recipientes y otros objetos.

Entre los principales tipos de plástico se encuentran PET, HDPE, PVC, LDPE, PP y PS. Según la fuente consultada, PET, HDPE, LDPE y PP pueden reciclarse, mientras que el PVC, el PS y aquellos plásticos que están combinados con otros materiales suelen presentar mayores dificultades para su aprovechamiento mediante procesos convencionales y pueden requerir puntos especiales de recolección.

En el caso de los frascos vacíos de champú y acondicionador, una de las alternativas es llevarlos al sistema de reciclaje correspondiente, siempre que el material sea aceptado. Antes de hacerlo, se recomienda retirar los restos de producto y procurar que el recipiente esté limpio y seco.

Botellas de productos cosméticos. Foto: Getty Images

También existen programas impulsados por algunas marcas que reciben este tipo de envases para garantizar que tengan un tratamiento adecuado. Cuando todavía queda producto, otra opción es buscar alternativas de donación a refugios, centros comunitarios u organizaciones que puedan aprovecharlo.

De esta manera, un pequeño cambio en la forma de desechar los productos que se utilizan a diario puede evitar que materiales aprovechables terminen innecesariamente en la basura.