Cómo hacer un fertilizante para los anturios: así debería aplicarlo correctamente para que crezcan sanos

Entre las plantas ornamentales más apreciadas se encuentran los anturios, que se destacan por sus hojas verdes y brillantes, así como por sus llamativas flores de colores intensos, capaces de convertirse en protagonistas de la decoración en cualquier lugar.

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Sin embargo, para estimular su crecimiento, algunas personas optan por utilizar fertilizantes caseros preparados con ingredientes que suelen encontrarse en casa, pero el hecho de que sean productos naturales no significa que puedan aplicarse sin precaución, pues una concentración elevada o un uso demasiado frecuente podría afectar la planta.

Entre los nutrientes esenciales para los anturios se encuentran la vitamina B1 o tiamina, el ácido ascórbico o vitamina C y la vitamina E o tocoferol. En el caso de la vitamina B1, se relaciona con el desarrollo de las raíces y el aprovechamiento de los nutrientes presentes en el sustrato, según el estudio Horticultural Science, publicado en 2021. Su función está asociada con los procesos metabólicos de la planta, por lo que suele mencionarse en productos destinados al cuidado de especies ornamentales.

El cambio de maceta puede ser necesario cuando el sustrato empieza a degradarse, acumula un exceso de humedad o las raíces muestran señales de daño. Foto: Getty Images

Por su parte, según un artículo de Journal of Plant Physiology (2020), la vitamina C o ácido ascórbico actúa como antioxidante y participa en diferentes procesos fisiológicos de las plantas. Entre sus funciones se encuentra la protección de las células frente al estrés oxidativo, además de su intervención en mecanismos relacionados con el crecimiento y el desarrollo vegetal.

Por último, la vitamina E o tocoferol también cumple una función antioxidante, pues contribuye a proteger las membranas celulares frente a condiciones de estrés. Este compuesto participa en el mantenimiento de los tejidos vegetales y en diferentes procesos asociados con su desarrollo, según investigaciones de Plant Growth Regulation (2019).

Cuidado de anturios en casa. Foto: Getty Images/500px

Sin embargo, es importante tener precaución al utilizar estos nutrientes en los anturios, ya que su aplicación no garantiza una floración más abundante ni un crecimiento saludable. Lo recomendable es recurrir únicamente a productos formulados para plantas y respetar las dosis indicadas por el fabricante, pues un uso inadecuado podría afectar sus raíces y alterar el equilibrio del sustrato.