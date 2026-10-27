Cómo rescatar un cactus que está arrugado, seco y marchito: el truco casero para que vuelva a florecer

Una de las plantas preferidas para decorar interiores son los cactus. Su variedad de formas, tamaños y colores permite ubicarlos en distintos espacios del hogar, mientras que su capacidad para almacenar agua los hace resistentes a los periodos de sequía. Sin embargo, que necesiten poca agua no significa que puedan permanecer sin cuidados.

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Estas especies están adaptadas para sobrevivir en ambientes secos, donde las lluvias son escasas y las temperaturas pueden ser elevadas. No obstante, cuando no reciben las condiciones adecuadas de luz, agua y sustrato, pueden comenzar a deteriorarse. Entre las señales más comunes están la pérdida de color, los tallos arrugados o blandos y la pudrición de las raíces.

Ante estos síntomas, es importante actuar a tiempo y aplicar los cuidados necesarios para intentar recuperar la planta antes de que el daño sea irreversible.

De acuerdo con The Cactus Outlet, una de las primeras medidas para salvar un cactus en mal estado es revisar su textura, color y apariencia. Un tallo blando y acuoso puede ser señal de exceso de riego y pudrición de las raíces, mientras que una planta arrugada y marchita podría estar necesitando agua.

Por otro lado, una base negra y pastosa puede indicar una pudrición avanzada; un crecimiento alargado y pálido suele relacionarse con la falta de luz, y las manchas blancas, amarillas o marrones pueden ser consecuencia de quemaduras solares.

Imagen de referencia de persona regando un cactus. Foto: Getty Images

Identificar estos cambios permite determinar qué necesita el cactus y ajustar los cuidados para evitar que siga deteriorándose.

El equilibrio entre el riego y la iluminación es fundamental para su recuperación. Lo recomendable es empapar bien la tierra y esperar a que se seque por completo antes de volver a regar. En lugar de seguir un calendario fijo, conviene comprobar la humedad del sustrato, ya que las necesidades de agua varían según las condiciones ambientales.

Una forma sencilla de hacerlo es introducir un palillo hasta el fondo de la maceta. Si sale húmedo o con restos de tierra mojada, es mejor esperar antes de añadir más agua. Cuando el cactus ha sufrido pudrición de las raíces y necesita un trasplante, se aconseja esperar alrededor de dos semanas antes de volver a regarlo.

Imagen de referencia de mujer decorando su casa con un cactus. Foto: Getty Images/Image Source

La iluminación también cumple un papel importante. Si la planta crece demasiado alta, delgada y pálida, podría estar recibiendo poca luz. En ese caso, es necesario acostumbrarla gradualmente a una iluminación más intensa para evitar cambios bruscos. Por el contrario, si presenta manchas asociadas a quemaduras solares, conviene trasladarla a un sitio con luz brillante indirecta.

Cuando el deterioro está relacionado con las raíces o con un sustrato demasiado compacto, puede ser necesario realizar un trasplante de emergencia.