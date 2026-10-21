Cómo hacer que un anturio vuelva a florecer: el truco para mantener sus hojas verdes, brillantes y estimular su crecimiento

Una de las plantas más apreciadas por las personas para decorar el interior de la casa son los anturios, debido a sus flores, sus hojas de color verde intenso y su apariencia tropical. Sin embargo, con el paso del tiempo, la planta podría dejar de producir flores, perder el brillo de sus hojas o presentar un crecimiento más lento.

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Aunque estos cambios pueden estar relacionados con diferentes factores, existen cuidados que ayudan a mantenerla saludable y a favorecer una nueva floración. Para conseguir este proceso, no basta con aumentar la frecuencia del riego o trasladarlo a un lugar más iluminado.

La planta podría necesitar condiciones adecuadas de luz, humedad, temperatura y nutrientes para desarrollar nuevas hojas y flores. Por eso, es importante tener en cuenta los cuidados necesarios para estimular su crecimiento sin poner en riesgo sus raíces.

Cuidado de anturios en casa. Foto: Getty Images/500px

De acuerdo con información del blog Plant and Stories, uno de los aspectos más significativos para el desarrollo del anturio es la iluminación. Esta planta tropical crece mejor en espacios con luz abundante e indirecta, ya que la exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas y provocar manchas marrones o amarillentas.

Además, el blog señala que la temperatura es un factor determinante para que el anturio vuelva a florecer, puesto que el frío puede ralentizar su crecimiento y afectar la producción de flores. Por ello, recomienda mantenerlo en un ambiente entre 18 °C y 25 °C, evitar las corrientes de aire frío y alejarlo de los radiadores que generen calor excesivo.

Las hojas secas de las plantas son un indicativo de estrés vegetal. Foto: Getty Images

La humedad ambiental y el riego son dos factores fundamentales para estimular la floración del anturio. Lo ideal es mantener la humedad entre el 60 % y el 70 %, utilizando un humidificador o colocando un recipiente con agua cerca de la planta. Asimismo, la tierra debe permanecer ligeramente húmeda, sin encharcamientos que puedan asfixiar las raíces.

Para favorecer el crecimiento del anturio, también es posible utilizar un sustrato ligero, aireado y rico en materia orgánica que facilite el drenaje y evite la acumulación de agua en las raíces. Según los especialistas, una mezcla puede prepararse con un 50 % de tierra para plantas de interior, un 25 % de corteza de pino o fibra de coco y un 25 % de perlita.