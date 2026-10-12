Cómo recuperar las plantas afectadas por el calor sin cometer errores que las perjudiquen

Una serie de altas temperaturas pueden dejar hojas marchitas, tallos débiles y plantas que parecen no tener salvación. Sin embargo, expertos explican que antes de desecharlas, conviene revisar su estado y tomar medidas para ayudarlas a recuperarse.

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Las señales que indican que una planta está sufriendo

Una planta que continúa marchita incluso después de recibir agua podría estar afectada por el calor intenso. Según explica el portal especializado Bordas Garden, entre los casos más graves se encuentran aquellos en los que aparecen “tallos blandos y muerte de tejidos”.

El riesgo aumenta cuando las temperaturas suben bruscamente. También influyen la falta de agua en la tierra, la poca ventilación y las macetas oscuras que se recalientan con el sol.

Los cambios bruscos de temperatura y la falta de ventilación pueden perjudicar la salud de las plantas. Foto: Getty Images

Las especies procedentes de ambientes húmedos o sombreados pueden ser especialmente vulnerables. También requieren atención las plantas jóvenes que acaban de ser trasplantadas.

Qué hacer para ayudar a las plantas a recuperarse

Bordas Garden recomienda trasladar las plantas afectadas a un lugar fresco y con sombra, si es posible, y evitar las corrientes de aire. En cuanto al riego, aconseja “regar la planta intensamente varias veces hasta que el sustrato quede empapado, no encharcado”.

En las plantas pequeñas cultivadas en macetas, el portal contempla sumergir el recipiente en agua para humedecer la tierra. Esta medida debe aplicarse teniendo en cuenta la especie y la capacidad de drenaje, para evitar que las raíces permanezcan anegadas.

El método de sumergir una maceta en agua debe adaptarse a las necesidades de cada planta. Foto: Getty Images

Otra recomendación es suspender temporalmente el abono, pues así se busca evitar intervenciones adicionales mientras la planta se encuentra debilitada.

¿Conviene podar las hojas secas?

Aunque algunas plantas pueden necesitar una poda, no todas deben recibir el mismo tratamiento. Los expertos proponen reducir entre el 50 % y el 100 % de las hojas en ejemplares muy afectados, pero se trata de una intervención drástica que no conviene aplicar de forma general sin conocer la especie y su estado.

También indican cubrir con vendas húmedas los troncos y las ramas de plantas leñosas, así como enterrar en arena húmeda durante aproximadamente un mes los ejemplares más deteriorados. Estas medidas específicas requieren valoración antes de ponerlas en práctica.

La clave es observar la evolución de cada planta y evitar decisiones precipitadas: las hojas marchitas no siempre significan que el ejemplar haya muerto.