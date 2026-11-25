Existe una gran variedad de plantas que pueden utilizarse para decorar los espacios interiores. Algunas de las más populares son las orquídeas, la lengua de suegra, el árbol de jade y el lirio de paz, especies que se destacan por aportar color, frescura y un toque natural al hogar. Sin embargo, algunas plantas también tienen propiedades que van más allá de su valor ornamental.

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Un estudio publicado el 19 de noviembre de 2026 encontró que el nopal tiene la capacidad de generar electricidad de manera natural gracias a su actividad fotosintética. Este hallazgo abre la posibilidad de aprovechar la energía producida por la planta para alimentar sensores utilizados en el monitoreo de cultivos.

De acuerdo con los investigadores, el voltaje que genera el nopal depende principalmente de la intensidad de la luz y de las variaciones en la concentración de ácidos en sus tejidos. En cambio, el contenido de agua no parece tener una influencia significativa en la producción eléctrica.

Este descubrimiento podría contribuir al desarrollo de dispositivos autónomos capaces de detectar a distancia señales de estrés en los cultivos y funcionar con energía obtenida directamente de las plantas, sin necesidad de recurrir a fuentes externas.

Así luce el nopal, la planta capaz de generar electricidad. Foto: Getty Images

¿Cómo puede el nopal producir electricidad?

La recolección de energía consiste en aprovechar recursos disponibles en el ambiente, como la luz, el calor y las vibraciones, para transformarlos en electricidad. Este proceso permite alimentar sensores de bajo consumo que se utilizan en la agricultura de precisión.

Estos dispositivos facilitan el seguimiento de las condiciones del suelo y el estado de los cultivos. Además, ayudan a identificar señales tempranas de estrés en las plantas y a mejorar el aprovechamiento de recursos como el agua y los pesticidas.

No obstante, las tecnologías disponibles todavía enfrentan dificultades relacionadas con su capacidad de generación eléctrica y su adaptación a diferentes condiciones ambientales.

Frente a este panorama, los científicos pusieron su atención en los cactus de nopal, que utilizan el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM), un mecanismo que les permite conservar agua y sobrevivir en entornos con sequías, temperaturas elevadas y alta salinidad.

Así luce el nopal, la planta capaz de generar electricidad. Foto: Getty Images

A partir de esta característica, la investigación busca entender cómo la actividad fotosintética de estas plantas genera diferencias de voltaje en sus tallos y de qué manera se puede aprovechar ese fenómeno para desarrollar dispositivos de monitoreo agrícola.

De esta forma, el nopal podría convertirse en una fuente natural de energía para alimentar sensores capaces de vigilar el estado de los cultivos, identificar posibles situaciones de estrés y contribuir al desarrollo de prácticas agrícolas más sostenibles.