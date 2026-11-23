Aunque todavía existen numerosas especies que no han sido identificadas, los avances tecnológicos han permitido a los científicos estudiar organismos y fósiles que ofrecen nuevas pistas sobre la historia de la vida en la Tierra.

Una planta desconocida sorprendió a los científicos: el detalle que la relaciona con Messi

Un ejemplo de ello es el descubrimiento de una pequeña flor fósil de aproximadamente 100 millones de años en una roca de la Formación Dakota, en Kansas, Estados Unidos. El hallazgo fue descrito en una publicación de la revista científica American Journal of Botany.

La especie fue bautizada como Tomlinsoniella pedicellata y constituye la primera evidencia fósil de plantas monocotiledóneas encontrada en esta formación geológica. Además, podría representar el registro más antiguo conocido de un tipo de estructura floral característica de este grupo.

Aunque su composición guarda algunas semejanzas con las palmeras actuales, los investigadores no descartan que pertenezca a un linaje de monocotiledóneas que desapareció hace millones de años. Si esta hipótesis se confirma, también sería uno de los fósiles más antiguos conocidos de una planta del grupo de las commelínidas.

Imagen de Tomlinsoniella pedicellata. Foto: American Journal of Botany

La importancia del descubrimiento radica en que, si bien la Formación Dakota ya era conocida por conservar restos de plantas con flores, hasta ahora no se habían identificado ejemplares de monocotiledóneas.

El fósil es diminuto y se analizó a través de rayos x: mide apenas 1,5 milímetros de alto y 1,2 milímetros de diámetro. Para examinarlo, los expertos utilizaron tomografías computarizadas y reconstrucciones tridimensionales, técnicas que les permitieron observar su estructura interna e identificar sus diferentes partes.

El análisis reveló una flor con una organización simétrica, compuesta por tres sépalos, tres pétalos, seis estambres y un órgano reproductor femenino formado por tres carpelos. También se identificaron pequeñas brácteas alrededor del pedicelo, la estructura que sostiene la flor.

Aunque uno de los pétalos parece tener una forma distinta a los demás, los investigadores consideran que esta diferencia podría deberse a un daño, posiblemente provocado por un insecto, y no a una característica propia de la especie.

Otro detalle que llamó su atención fue la ausencia de anteras en los estambres conservados. Ante esto, plantearon dos posibilidades: que estas estructuras se hubieran desprendido con el paso del tiempo o que los estambres fueran estaminodios, es decir, órganos que tienen la apariencia de estambres, pero no producen polen.

Imagen de Tomlinsoniella pedicellata. Foto: American Journal of Botany

Un aspecto especialmente interesante es que la comparación con plantas actuales reveló mayores similitudes con las palmeras de la tribu Cryosophileae. Los especialistas llegaron a esta conclusión al analizar características como la disposición de las brácteas, la estructura de los pétalos y sépalos y la forma de los carpelos.

A partir de estas coincidencias, el equipo plantea que Tomlinsoniella podría pertenecer a uno de los primeros linajes de monocotiledóneas commelínidas. Su estudio ofrece nuevas pistas sobre cómo evolucionaron y se diversificaron estas plantas, además de aportar información sobre los orígenes de algunos grupos de palmeras.