El árbol de jade se ha convertido en una de las plantas preferidas para decorar los espacios de la casa, gracias a su apariencia elegante, que aporta un toque natural a cualquier espacio. Sin embargo, aunque suele considerarse una planta fácil de cuidar, puede presentar señales de deterioro cuando no recibe las condiciones adecuadas.

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De acuerdo con Pur Plant, el árbol de jade, identificado científicamente como Crassula ovata y conocido popularmente como planta del dinero, pertenece a la familia de las Crassulaceae. Esta suculenta es originaria de Sudáfrica y Mozambique y ha ganado popularidad en diferentes partes del mundo, no solo por su apariencia, sino también por su asociación cultural con la prosperidad, la fortuna y la abundancia.

¿Por qué el árbol de jade tiene las hojas blandas o arrugadas?

Antes de intentar recuperar esta suculenta, es importante identificar qué está causando el deterioro. Cuando sus hojas comienzan a arrugarse y adelgazarse, puede ser una señal de que está perdiendo sus reservas de agua. Esto puede ocurrir cuando el sustrato permanece seco durante mucho tiempo o cuando las raíces están dañadas.

Colocarle un buen abono natural a sus plantas hará que estas crezcan y florezcan Foto: Getty Images

Por otro lado, las hojas blandas, amarillentas o con una apariencia translúcida pueden ser consecuencia del exceso de riego. Cuando la tierra permanece encharcada, las raíces tienen dificultades para recibir oxígeno y pueden comenzar a pudrirse.

Para evitar situaciones como estas, el sitio web citado recomienda abundante luz natural, preferiblemente con algunas horas de sol directo, que pueden favorecer la aparición de tonalidades rojizas en los bordes de sus hojas.

También requiere un riego moderado, dejando que la tierra se seque por completo antes de volver a hidratarla, y un sustrato con buen drenaje que evite la acumulación de humedad. Si recibe estas condiciones básicas, podrá crecer durante muchos años y convertirse en un elemento decorativo que aporte frescura y armonía al hogar.

El árbol de jade se relaciona con abundancia y riqueza. Foto: Getty Images

Además, el sitio web Decoalive señala que la frecuencia de riego depende de las condiciones ambientales y la humedad del sustrato. Lo recomendable es esperar hasta que la tierra esté seca en gran parte de la maceta y el recipiente se sienta más ligero.

Durante el invierno, los periodos entre riegos suelen ser más prolongados, mientras que en verano pueden reducirse debido a la mayor exposición a la luz y al crecimiento de la planta. Una alternativa para identificar sus necesidades consiste en registrar durante varias semanas las fechas de riego y el peso aproximado de la maceta.