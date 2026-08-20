Cómo evitar que se caigan las hojas del árbol de jade: el truco para mantenerlo sano y fuerte

El árbol de jade es una de las plantas suculentas más populares para decorar interiores y exteriores. Su aspecto atractivo, sus hojas carnosas y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones hacen que sea una opción frecuente en los hogares.

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Una de las principales ventajas de esta planta es su resistencia y facilidad de cuidado, por lo que suele ser una alternativa adecuada para quienes comienzan a cultivar plantas. Sin embargo, algunas personas enfrentan una situación y es la caída de sus hojas.

Aunque perder algunas hojas puede ser parte del ciclo natural de la planta, una caída abundante suele ser una señal de que algo no está funcionando correctamente. El exceso de agua, la falta de luz, los cambios bruscos de temperatura o un sustrato inadecuado pueden afectar su crecimiento y provocar que las hojas se debiliten y terminen cayendo.

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De acuerdo con la creadora de contenido del canal Liliana Arte y Más, dedicada a la jardinería y al cuidado de plantas de interior, existen algunas recomendaciones clave para evitar que el árbol de jade pierda sus hojas y se mantenga sano y fuerte. Lo ideal es utilizar un sustrato con buen drenaje, compuesto por tierra de vivero y cascarilla de arroz.

De esta manera, según la creadora de contenido, el árbol de jade puede mantenerse hidratado sin que se acumule un exceso de agua, ya que el encharcamiento puede provocar que sus hojas se tornen negras y, eventualmente, mueran.

Además, la creadora de contenido recomienda regar la planta únicamente cuando el sustrato esté completamente seco. También es importante evitar que las hojas entren en contacto con jabón durante la limpieza, porque podría eliminar la pruina, una sustancia natural conocida como un polvillo blanco o capa cerosa que recubre la superficie de las hojas y los tallos de muchas suculentas y que ayuda a protegerlas.

Según el sitio especializado Pur Plant, las necesidades de agua del árbol de jade varían según la época del año. Durante el verano, puede regarse aproximadamente cada una o dos semanas, mientras que en invierno es necesario espaciar aún más los riegos.

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El agua debe aplicarse directamente sobre la tierra, sin mojar las hojas, y cualquier exceso que quede en el plato de la maceta debe eliminarse. Si existe alguna duda sobre si la planta necesita agua, lo más aconsejable es esperar antes de volver a regarla.