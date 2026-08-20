¿Habrá día sin carro en Cali por la emergencia del terremoto? Alcaldía aclara qué pasará

Tras los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto de 2026, en los que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió varios puntos del país, entre ellos la ciudad de Cali, la alcaldía de la capital del Departamento del Valle del Cauca ha ido implementando medidas de movilidad para atender la emergencia.

Falso formulario sobre pico y placa solidario circula en Cali: la advertencia de la Alcaldía de Alejandro Eder

Una de las reglamentaciones temporales ha sido el Pico y Placa Solidario, el cual busca mitigar la congestión vehicular y permitir que los vehículos y equipos que están contribuyendo con la ayuda humanitaria puedan dirigirse a sus destinos sin ningún problema.

Sin embargo, dentro del desarrollo para atender lo ocurrido por el terremoto, múltiples anuncios han sido divulgados en redes sociales, informando sobre cambios que la misma alcaldía ha tenido que desmentir.

El caso más reciente se presentó este jueves, en donde aparecieron rumores en redes sobre una posible implementación obligatoria de un Día sin Carro para este viernes 21 de agosto en Cali.

Ante estos hechos, la Secretaría de Movilidad informó a medios de comunicación que la información divulgada es falsa, desmintiendo que esté programada una jornada restrictiva para los vehículos.

#Cali | 🚗❌ ¡Atención, Cali! Si recibió mensajes asegurando que mañana habrá Día sin Carro en la ciudad, tenga en cuenta esta aclaración: la información es falsa.



📢 La Alcaldía de Cali y la Secretaría de Movilidad confirmaron que para mañana NO está programada ninguna jornada… pic.twitter.com/o8uEPNFVyK — Diario Occidente (@Diarioccidente) August 20, 2026

“Se ha especulado con un Día sin Carro para mañana, viernes 21 de agosto, y esto es totalmente falso. Los únicos canales autorizados para compartir información oficial de movilidad son la Alcaldía de Santiago de Cali y nosotros, la Secretaría de Movilidad”, comentó Esteban Prado, miembro del equipo de comunicaciones de la Secretaría de Movilidad de Cali.

La entidad comentó que las únicas medidas que se encuentran vigentes para atender la emergencia son las del Pico y Placa Solidario. La medida para los próximos días se encuentra de la siguiente manera:

Jueves 20 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Viernes 21 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Sábado 22 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Durante esta semana, la Alcaldía de Cali ha estado desmintiendo noticias falsas que han sido divulgadas en redes sociales.

El caso más reciente se presentó en los últimos días, en donde había salido un formulario engañoso que pretendía excluir determinados vehículos del pico y placa.

El documento había sido divulgado por medio de mensajes y redes sociales para poder eludir la restricción vehicular; dentro de él se presenta como un registro exclusivo para vehículos de personal médico y de atención de emergencia.

Imagen falsa emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad de Cali Foto: Secretaría Distrital de Movilidad de Cali - API

No obstante, la Secretaría Distrital de Movilidad de Cali comentó acerca de esto a los medios de comunicación, negando que este formulario sea verdadero.

“Esta información que está circulando es completamente falsa. Por favor, hacer omisión de ella. Desde la Secretaría de Movilidad alertamos que es completamente falso”, comentó.