TransMilenio reabre la estación de la calle 72: así funcionará desde el próximo 22 de agosto

Los usuarios de Transmilenio tendrán un nuevo punto de acceso en la troncal Avenida Caracas Centro desde este sábado 22 de agosto.

La entidad informó que la nueva estación Calle 72—Areandina comenzará a prestar servicio, convirtiéndose en la segunda estación definitiva puesta en funcionamiento en este corredor.

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Nueva estación Calle 72 de TransMilenio: rutas y cambios

La entrada en operación de la nueva estación hace parte de las modificaciones que se vienen realizando en la troncal Caracas por el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

El cambio no corresponde simplemente a la reapertura de la antigua infraestructura, sino a la puesta en servicio de una nueva estación definitiva.

TransMilenio señaló que esta será la segunda estación definitiva que entra en operación en la troncal Avenida Caracas Centro.

Desde el próximo 22 de agosto, los usuarios podrán utilizar nuevamente este punto de la troncal Carcas, mientras que la calle 76 dejará de operar.

Por eso, los pasajeros que acostumbran utilizar Calle 76 deberán revisar con anticipación las alternativas disponibles y tener en cuenta que sus recorridos cambiarán a partir de esta fecha.

TransMilenio explicó que la estación cuenta con tres vagones y dos accesos.

Además, contará con puertas automáticas en los puntos de parada, señalización luminosa y auditiva y un Sistema Inteligente de Transporte que permitirá monitorear en tiempo real diferentes componentes de la infraestructura.

La infraestructura tiene una longitud total de 383 metros y zonas de abordaje de ocho metros de ancho.

Los tres vagones tienen 90 metros de longitud cada uno y están conectados mediante una pasarela central para facilitar el desplazamiento de los pasajeros.

#Bogotá | La estación Calle 72 de TransMilenio volverá a operar desde este 22 de agosto.



La apertura se da en medio de la transformación de la movilidad en la ciudad y de las obras asociadas a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.



Aquí los detalles… — 360 Radio (@360RadioCo) August 20, 2026

18 servicios estarán disponibles

Uno de los puntos de mayor interés para los pasajeros es la oferta de servicios que tendrá la nueva estación.

De acuerdo con TransMilenio, serán 18 servicios con conexión hacia las troncales Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26.

Entre los servicios anunciados están 6 y 8, en ambos sentidos, D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23.

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Con la apertura de Calle 72 - Areandina y el cierre definitivo de Calle 76, los usuarios deberán ajustar sus recorridos desde este sábado.

La recomendación es revisar las rutas disponibles antes de viajar para evitar contratiempos.