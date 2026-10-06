Alci Acosta salió de UCI y confirmó cómo avanza su recuperación: “Este momento tan crítico”

El cantante Alci Acosta confirmó que ya se encuentra en casa y continúa recuperándose después de permanecer varios días hospitalizado en Barranquilla. El artista recibió el alta médica luego de presentar complicaciones relacionadas con la próstata y los riñones, situación que desató gran preocupación entre sus seguidores.

Evolución médica de Alci Acosta: Checo Acosta entrega nuevo parte de salud sobre el estado del cantante en UCI

La hospitalización ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando Acosta ingresó de urgencia a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla. Su hijo, el también cantante Checo Acosta, fue quien informó inicialmente sobre el estado de salud del intérprete y explicó que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En ese momento, Checo aseguró que su padre se encontraba estable y recibía la atención necesaria por parte del personal médico.

“Mi padre, Alci Acosta, presentó una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en UCI, ya estable y con toda la atención requerida”, explicó el cantante en un inicio.

Alci Acosta Foto: Foto: Carlos Cruz

La noticia rápidamente causó una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos para el reconocido artista. Durante los días de hospitalización, sus seguidores estuvieron atentos a cualquier novedad sobre su evolución.

Alci Acosta habló de su estado de salud, luego de estar en UCI

Después de recibir el alta, fue el propio Alci Acosta quien decidió contarles a sus seguidores cómo continúa su recuperación. A través de sus redes sociales, el cantante compartió un mensaje en el que agradeció las oraciones, el cariño y la energía positiva que recibió mientras permanecía bajo atención médica.

“Con el corazón lleno de gratitud. Ya estoy en casa recuperándome”, escribió el intérprete de El último beso, dejando claro que su estado de salud avanza favorablemente.

En el mismo post, Acosta también le dio las gracias a Dios, a su familia, a sus colegas y a las personas que estuvieron pendientes de su situación durante esos días.

“Amigos, los saluda su cantante, Alci Acosta. Quiero agradecerles a todos mis seguidores por el cariño y la fuerza que me dieron en este momento tan crítico. Gracias a Dios, ya estoy en casa”, manifestó.

Alci Acosta, en UCI: esto dijo su hijo sobre el estado de salud del cantante

De esta manera, el cantante confirmó que dejó atrás la hospitalización y ahora continúa su recuperación desde casa. Aunque su paso por UCI causó preocupación, su mensaje llevó tranquilidad a quienes han seguido de cerca su trayectoria y evolución.

Por ahora, Alci Acosta permanece en recuperación y cuenta con el respaldo de sus familiares, colegas y seguidores, quienes celebraron la noticia de su regreso a casa.