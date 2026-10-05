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Distrito emitió advertencia sobre las granizadas en Bogotá: “Tenemos que estar preparados”

Las localidades del centro y occidente de la capital presentaron fuertes tormentas.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

5 de octubre de 2026 a las 6:59 p. m.
El director del IDIGER, Guillermo Escobar, entregó un balance tras las fuertes lluvias y granizadas que afectaron el centro-occidente de Bogotá.
El director del IDIGER, Guillermo Escobar, entregó un balance tras las fuertes lluvias y granizadas que afectaron el centro-occidente de Bogotá. Foto: IDIGER

El director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Guillermo Escobar, presentó el reporte oficial de las afectaciones causadas por la tormenta que sorprendió a la capital.

El Ideam pronostica lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones del país y advierte altas temperaturas con elevada sensación térmica en sectores de la Costa Caribe durante las próximas 24 horas.
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De acuerdo con el funcionario, el fenómeno meteorológico impactó con mayor severidad el centro-occidente de la ciudad, registrando granizadas e inundaciones en las localidades de Kennedy, Engativá y sectores de Suba.

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Al explicar las causas climáticas del evento, Escobar señaló: “Hoy en Bogotá hemos tenido una fuerte precipitación, incluso con granizadas en la zona central occidental, localidades de Kennedy, Engativá y en algunas partes de Suba. Es normal que esto suceda a pesar de que estemos influenciados por un fenómeno de El Niño”.

El director detalló que durante la mañana la capital registró temperaturas elevadas que propiciaron el fenómeno: “Tuvimos temperaturas cercanas a 24 grados a lo largo de la mañana. Entró humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas. Podemos tenerlas a lo largo del mes de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados”.

Árboles caídos, vías anegadas y daños en infraestructuras

Respecto al inventario de daños atendidos por los organismos de socorro, el director del IDIGER confirmó múltiples emergencias derivadas de la acumulación de agua y granizo en las calles.

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Un árbol caído sobre un vehículo particular en Bogotá Foto: X/@BogotaTransito

“Hoy efectivamente cerca de cinco situaciones de colapsos de árbol, varios puntos por encharcamiento en vías, inundaciones por reflujo de aguas negras y aguas lluvias en estas localidades que acabo de mencionar”, detalló Escobar sobre la contingencia vial y sanitaria en las zonas más golpeadas.

Adicionalmente, el peso del granizo provocó fallas en estructuras livianas de viviendas y comercios: “Así como algunos colapsos estructurales de cubiertas livianas de zonas de terraza, de zonas de parqueo, en policarbonato y elementos estructurales menores”, precisó el funcionario al evaluar los impactos materiales.

Recomendaciones a la ciudadanía para prevenir emergencias

Ante la probabilidad de que las lluvias de alta intensidad continúen durante las próximas semanas, las autoridades distritales hicieron un llamado urgente a la preparación preventiva en hogares y locales comerciales.

Al respecto, Guillermo Escobar recomendó a la población mantener limpios los accesos de agua en las edificaciones: “Recomendación a la ciudadanía: hagamos una limpieza de todo lo que corresponde al sistema de drenaje de aguas lluvias en las cubiertas, verifiquemos nuestras edificaciones y estemos siempre reportando las diferentes emergencias a la línea 123”.