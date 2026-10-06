¿Volvió a caer granizo en Bogotá? Imágenes con calles cubiertas de hielo

Bogotá volvió a registrar fuertes lluvias durante el mediodía de este martes, 6 de octubre. En redes circulan videos con distintos reportes de granizo en diferentes sectores.

Como si fuera nieve: cae fuerte granizada en el occidente de Bogotá, dejó impactantes imágenes

La fuerte granizada sorprendió a habitantes de las localidades de Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal principalmente.

Durante la jornada, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos y fotografías de nuevos aguaceros en distintos puntos de la ciudad.

La gente estaba muy atenta a la posibilidad de que volviera a ocurrir el fenómeno meteorológico que el lunes afectó varias zonas, especialmente en el occidente de Bogotá.

Algunos usuarios registraron momentos en los que el hielo cubrió calles, parques y zonas verdes.

De momento no se reportan daños, emergencias, afectaciones en la movilidad o situaciones anómalas como las que se dieron durante la tarde del lunes 5 de octubre.

Por segundo día consecutivo, Bogotá se encontró con una fuerte lluvia que paralizó algunas localidades como Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo, Fontibón y Engativá, donde se presenció caída de granizo.

Cerca de la 1:30 p. m. Bogotá Tránsito informó que en la ciudad se estaban presentando aguaceros similares a los de la tarde del día de ayer e hizo un llamado a la ciudadanía para tomar las respectivas precauciones y conducir con cuidado.

Las precipitaciones no solo están afectando la región Caribe y el norte del territorio nacional, sino que amenazan con colapsar la capital con tormentas de gran intensidad en lo que resta del mes.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes y los reportes oficiales del Ideam, octubre, que históricamente es reconocido por ser uno de los meses más lluviosos del año en el país, empezó con presencia de aguaceros constantes, como se esperaba.

Sin embargo, y tal como suele ocurrir en Bogotá, minutos después volvió a salir el sol. Incluso algunos usuarios reportaron haber visto el arcoíris en el cielo capitalino.