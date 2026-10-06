¿Volvió a caer granizo en Bogotá? Imágenes con calles cubiertas de hielo

Bogotá volvió a registrar fuertes lluvias durante el mediodía de este martes, 6 de octubre. En redes circulan videos con distintos reportes de granizo en diferentes sectores.
La fuerte granizada sorprendió a habitantes de las localidades de Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal principalmente.
Durante la jornada, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos y fotografías de nuevos aguaceros en distintos puntos de la ciudad.
La gente estaba muy atenta a la posibilidad de que volviera a ocurrir el fenómeno meteorológico que el lunes afectó varias zonas, especialmente en el occidente de Bogotá.
Algunos usuarios registraron momentos en los que el hielo cubrió calles, parques y zonas verdes.
#Bogotá | Vuelve a llover con granizo en Bogotá. Localidades como Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal reportan fuertes aguaceros.— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 6, 2026
Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/SJWzi2S4fU
De momento no se reportan daños, emergencias, afectaciones en la movilidad o situaciones anómalas como las que se dieron durante la tarde del lunes 5 de octubre.
Por segundo día consecutivo, Bogotá se encontró con una fuerte lluvia que paralizó algunas localidades como Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo, Fontibón y Engativá, donde se presenció caída de granizo.
Cerca de la 1:30 p. m. Bogotá Tránsito informó que en la ciudad se estaban presentando aguaceros similares a los de la tarde del día de ayer e hizo un llamado a la ciudadanía para tomar las respectivas precauciones y conducir con cuidado.
1:33 p.m #AEstaHora | 🌧️Se presentan lluvias en:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 6, 2026
Antonio Nariño
Rafael Uribe Uribe
Los Martires
San Cristóbal
Puente Aranda
Santa Fe
Candelaria
⚠️Conduce con precaución. pic.twitter.com/qGAzYjpKfb
Las precipitaciones no solo están afectando la región Caribe y el norte del territorio nacional, sino que amenazan con colapsar la capital con tormentas de gran intensidad en lo que resta del mes.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes y los reportes oficiales del Ideam, octubre, que históricamente es reconocido por ser uno de los meses más lluviosos del año en el país, empezó con presencia de aguaceros constantes, como se esperaba.
Sin embargo, y tal como suele ocurrir en Bogotá, minutos después volvió a salir el sol. Incluso algunos usuarios reportaron haber visto el arcoíris en el cielo capitalino.