Una sustancia adhesiva, una tarjeta bancaria y un cajero automático podían convertirse en parte de una estrategia para engañar a los usuarios y quedarse con sus productos financieros.

La modalidad de hurto volvió a llamar la atención en Bogotá, donde fueron capturados dos hombres y una mujer en la localidad de Suba.

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Así utilizaban la silicona para cometer los robos

La modalidad consiste en manipular los cajeros automáticos con sustancias adhesivas, como silicona, para obstruir el funcionamiento de las ranuras donde los usuarios introducen sus tarjetas bancarias.

Con el dispositivo alterado, los delincuentes pueden aprovechar las dificultades que experimenta una persona al intentar realizar una transacción.

En este tipo de engaño, los sospechosos pueden acercarse a la víctima con el ofrecimiento de ayudarla, una situación que facilita el cambio de la tarjeta sin que el usuario lo advierta.

Una vez obtienen el plástico y conocen la clave de seguridad, los responsables pueden intentar realizar operaciones no autorizadas con los productos financieros de las víctimas.

Esta modalidad se relaciona con el denominado cambiazo de tarjetas, una práctica sobre la que la Policía Nacional ha emitido alertas en diferentes ciudades del país.

En el procedimiento realizado en Suba fueron capturados dos hombres y una mujer.

Durante el registro, las autoridades encontraron ocho tarjetas bancarias que pertenecían a otras personas.

¡La silicona era su herramienta para el cambiazo! En #Suba, dos hombres y una mujer fueron capturados cuando presuntamente manipulaban cajeros automáticos para hurtar tarjetas bancarias. Les encontraron 8 tarjetas y uno de ellos fue capturado por cuarta vez por hechos similares. https://t.co/Hh9vkcH2i7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 20, 2026

El hallazgo llamó la atención por la cantidad de productos financieros que estaban en poder de los detenidos y que no les pertenecían.

La Policía Nacional ha advertido en anteriores procedimientos sobre los riesgos de aceptar ayuda de desconocidos durante las transacciones bancarias.

Entre las recomendaciones para evitar este tipo de engaños están revisar que el cajero no presente alteraciones visibles, no permitir que otras personas manipulen la tarjeta y cubrir el teclado al digitar la clave.

Capturan banda que manipulaba cajeros automáticos en Suba. Foto: Captura de pantalla redes sociales Policía Metropolitana de Bogotá

Si el cajero retiene la tarjeta o presenta alguna anomalía, lo recomendable es comunicarse directamente con la entidad financiera y solicitar el bloqueo del producto.

También se puede informar a las autoridades a través de la línea 123.