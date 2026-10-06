Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 6 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 6 de octubre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este lunes, 6 de octubre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Ya saliste de la chamba, pero el jefe sigue en tu cabeza. Un reencuentro y alguien de lejos podrían despertarte ilusión. Date permiso de disfrutar: hasta los besos merecen horario sin oficina”.
- Tauro
“No llegues al amor ofreciendo disculpas por ser tú. Alguien de redes podría acercarse y en la chamba podrían reconocer tu esfuerzo. Si vuelve un antiguo antojo, revisa si todavía tienes hambre”.
TAURO – 06 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 6, 2026
No llegues al amor ofreciendo disculpas por ser tú. Alguien de redes podría acercarse y en la chamba podrían reconocer tu esfuerzo. Si vuelve un antiguo antojo, revisa si todavía tienes hambre …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Géminis
“Todavía no pasa nada y ya armaste la tragedia. Una amistad necesita apoyo y una fiesta podría alegrarte el día. Muestra interés sin fingir frialdad: las caricias no necesitan anuncio de vacante”.
- Cáncer
“Tu clóset no tiene que ser museo de amores pasados. Suelta lo que guardas por culpa y cuida a quién le cuentas tus heridas. Desnudar el alma y quitar una camisa llevan ritmos distintos”.
CÁNCER – 06 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 6, 2026
Tu clóset no tiene que ser museo de amores pasados. Suelta lo que guardas por culpa y cuida a quién le cuentas tus heridas. Desnudar el alma y quitar una camisa llevan ritmos distintos …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Leo
“Tu cuerpo no trae refracciones y tu dinero tampoco. Baja las prisas y organiza ese viaje. En el amor, distingue cariño discreto de indiferencia: antes del beso, escucha lo que cuenta”.
- Virgo
“Cierra tantito el hocico y escucha a tu pareja. Un pago pendiente podría darte alivio, pero no lo gastes antes de recibirlo. Aguas con el encuentro casual: quizá se te prendió también el corazón”.
VIRGO – 06 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 6, 2026
Cierra tantito el hocico y escucha a tu pareja. Un pago pendiente podría darte alivio, pero no lo gastes antes de recibirlo. Aguas con el encuentro casual: quizá se te prendió también el corazón …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Libra
“El pretendiente nuevo no debe pagar las deudas de tu ex. Alguien del trabajo o una reunión podría interesarte. Deja de servir de alfombra: el cariño no se mide por cuántas pisadas aguantas”.
- Escorpio
“No vuelvas la banqueta conferencia de prensa por un chisme familiar. Mereces respeto y espacio propio. Una idea de negocio pide organización: ilusionarte está bonito, prometer sin poder cumplir sale caro”.
ESCORPIÓN – 06 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 6, 2026
No vuelvas la banqueta conferencia de prensa por un chisme familiar. Mereces respeto y espacio propio. Una idea de negocio pide organización: ilusionarte está bonito, prometer sin poder cumplir sale caro …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Sagitario
“Una noticia podría facilitar el diálogo con tu pareja y un amor pendiente pedir otra oportunidad. Revisa qué cambió. Puedes conocer pretendientes, pero no jugar a gerente de corazones”.
- Capricornio
“No compres una ilusión con cargador incluido. Decide tus gustos sin dejar que la familia mande en todo y habla si tu pareja está distante. El futuro espera; tú sigues buscando llaves de otra casa”.
CAPRICORNIO – 06 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 6, 2026
No compres una ilusión con cargador incluido. Decide tus gustos sin dejar que la familia mande en todo y habla si tu pareja está distante. El futuro espera; tú sigues buscando llaves de otra casa …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Acuario
“Tantos proyectos abiertos y ninguno arranca. Elige uno y aclara tu participación antes de entrar a un negocio. Hay atracción, pero también diferencias: quitarse las botas no resuelve todo”.
- Piscis
“Tu mal humor no da permiso de herir. Una amistad podría haber divulgado algo privado y el amor necesita menos quejas. Cuida tus pertenencias y habla claro: una caricia entre amigos puede cambiar el vínculo”.
PISCIS – 06 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 6, 2026
Tu mal humor no da permiso de herir. Una amistad podría haber divulgado algo privado y el amor necesita menos quejas. Cuida tus pertenencias y habla claro: una caricia entre amigos puede cambiar el vínculo … ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW