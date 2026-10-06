Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 6 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 6 de octubre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este lunes 5 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este lunes, 6 de octubre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Ya saliste de la chamba, pero el jefe sigue en tu cabeza. Un reencuentro y alguien de lejos podrían despertarte ilusión. Date permiso de disfrutar: hasta los besos merecen horario sin oficina”.

Tauro

“No llegues al amor ofreciendo disculpas por ser tú. Alguien de redes podría acercarse y en la chamba podrían reconocer tu esfuerzo. Si vuelve un antiguo antojo, revisa si todavía tienes hambre”.

Géminis

“Todavía no pasa nada y ya armaste la tragedia. Una amistad necesita apoyo y una fiesta podría alegrarte el día. Muestra interés sin fingir frialdad: las caricias no necesitan anuncio de vacante”.

Cáncer

“Tu clóset no tiene que ser museo de amores pasados. Suelta lo que guardas por culpa y cuida a quién le cuentas tus heridas. Desnudar el alma y quitar una camisa llevan ritmos distintos”.

Leo

“Tu cuerpo no trae refracciones y tu dinero tampoco. Baja las prisas y organiza ese viaje. En el amor, distingue cariño discreto de indiferencia: antes del beso, escucha lo que cuenta”.

Virgo

“Cierra tantito el hocico y escucha a tu pareja. Un pago pendiente podría darte alivio, pero no lo gastes antes de recibirlo. Aguas con el encuentro casual: quizá se te prendió también el corazón”.

Libra

“El pretendiente nuevo no debe pagar las deudas de tu ex. Alguien del trabajo o una reunión podría interesarte. Deja de servir de alfombra: el cariño no se mide por cuántas pisadas aguantas”.

Escorpio

“No vuelvas la banqueta conferencia de prensa por un chisme familiar. Mereces respeto y espacio propio. Una idea de negocio pide organización: ilusionarte está bonito, prometer sin poder cumplir sale caro”.

Sagitario

“Una noticia podría facilitar el diálogo con tu pareja y un amor pendiente pedir otra oportunidad. Revisa qué cambió. Puedes conocer pretendientes, pero no jugar a gerente de corazones”.

Capricornio

“No compres una ilusión con cargador incluido. Decide tus gustos sin dejar que la familia mande en todo y habla si tu pareja está distante. El futuro espera; tú sigues buscando llaves de otra casa”.

Acuario

“Tantos proyectos abiertos y ninguno arranca. Elige uno y aclara tu participación antes de entrar a un negocio. Hay atracción, pero también diferencias: quitarse las botas no resuelve todo”.

Piscis

“Tu mal humor no da permiso de herir. Una amistad podría haber divulgado algo privado y el amor necesita menos quejas. Cuida tus pertenencias y habla claro: una caricia entre amigos puede cambiar el vínculo”.