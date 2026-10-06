El pronóstico del Ideam para este martes 6 de octubre advierte sobre una jornada con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores de Colombia.

En varias zonas también podrían presentarse tormentas eléctricas.

Aeropuerto El Dorado tuvo que tomar decisión de último momento debido a las fuertes lluvias en Bogotá

Siguen las lluvias fuertes en varias regiones del país

De a cuerdo con el Ideam, durante las próximas horas se esperan lluvias de diferente intensidad en buena parte d el territorio nacional.

Las condiciones más lluviosas podrían presentarse en sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina, además del norte, centro y occidente de la Orinoquia y zonas del centro y oriente de la Amazonia.

También existe probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas sobre sectores marítimos, insulares y de litoral del Pacífico y el Caribe Colombiano.

Entre las zonas mencionadas por el Ideam están las inmediaciones de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Ciénaga Grande de Santa Marta y los golfos de Morrosquillo y Urabá.

En la región Caribe se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas dispersas, principalmente en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En la Guajira se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores del centro y sur del departamento.

El Ideam pronostica lluvias entre moderadas y fuertes durante buena parte de la jornada en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

En estas zonas también existe probabilidad de tormentas eléctricas dispersas.

El pronóstico incluye sectores del Catatumbo y diferentes áreas de la región Andina, mientras que en zonas intermedias de los departamentos se esperan lluvias entre ligeras y moderadas.

En la región Pacífica se esperan lluvias entre moderadas y fuertes durante la mañana, tarde y noche, con posibilidad de tormentas eléctricas dispersas en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la Orinoquia, las lluvias más fuertes podrían presentarse durante la tarde, noche y madrugada en sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

En la Amazonia, el pronóstico señala lluvias entre moderadas y fuertes durante la tarde y noche en sectores de Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Cerro de Guadalupe. Foto: Getty Images

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Según el pronóstico de clima, durante la mañana Bogotá tendrá un cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, no se descartan lluvias en el costado oriental al final de la mañana.

El cambio más importante se espera para la tarde. El IDEAM prevé cielo mayormente nublado y lluvias de tipo convectivo entre moderadas y fuertes en amplios sectores de la ciudad.

Las lluvias más persistentes podrían presentarse en el occidente, centro y norte de Bogotá, especialmente en Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba.

También existe posibilidad de actividad eléctrica atmosférica.

La temperatura máxima estimada para Bogotá es de 21 °C.

Para la noche se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras residuales en el occidente.