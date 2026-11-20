Una pasajera fue arrestada por las autoridades, luego de presuntamente agredir física y verbalmente a una colaboradora de Avianca durante el proceso de abordaje en un vuelo que cubría la ruta entre Cartagena y Cali. El hecho fue confirmado por la aerolínea, que se pronunció sobre lo ocurrido.

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De acuerdo con la información entregada por la compañía, el incidente se registró durante el abordaje del vuelo AV8569. Ante la situación, Avianca activó los protocolos establecidos y solicitó la intervención de los organismos pertinentes, que posteriormente realizaron el arresto de la mujer.

La aerolínea indicó que está brindando acompañamiento a su colaboradora para adelantar el proceso de denuncia y que también llevará a cabo las acciones legales necesarias frente a lo sucedido. En su pronunciamiento, la entidad rechazó cualquier comportamiento que atente contra la integridad, el respeto y la seguridad de los clientes y trabajadores del sector aéreo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los comportamientos de algunos pasajeros durante los viajes en avión y las medidas que pueden adoptar las compañías para responder a este tipo de situaciones.

Avianca aprovechó el pronunciamiento para advertir que los incidentes relacionados con esta clase de pasajeros no son hechos aislados.

Las autoridades arrestaron a la pasajera. Foto: Avianca / Cortesía

Según las cifras compartidas por la empresa, durante 2025 se registraron 572 casos relacionados con usuarios de este tipo. Además, aseguró que, en lo corrido de 2026, ya se han superado los 500 casos.

Ante este panorama, Avianca reiteró su llamado al Congreso de la República para que avance rápidamente con el trámite del proyecto de ley sobre pasajeros disruptivos. La iniciativa busca que Colombia cuente con herramientas legales para responder a las conductas que puedan afectar la seguridad y la convivencia durante las operaciones aéreas.

La empresa también hizo un llamado a la Aeronáutica Civil para que, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, emita una regulación que permita crear listas restrictivas y garantice que este tipo de comportamientos pueda ser objeto de sanciones ejemplares.

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Como referencia, la aerolínea mencionó las medidas adoptadas recientemente en Brasil. En ese país entraron en vigor iniciativas que contemplan sanciones económicas y restricciones para abordar vuelos dirigidas a quienes incurran en este tipo de conductas.

Para Avianca, Colombia necesita avanzar hacia mecanismos de respuesta similares que permitan hacer frente a los incidentes y evitar que se repitan. La compañía insistió en que las medidas no solo deben proteger a los trabajadores de las aerolíneas, sino también garantizar la seguridad de las personas que utilizan el transporte aéreo.