El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) alertó este viernes 20 de noviembre, sobre un presunto plan para atentar contra sus instalaciones ubicadas en la capital de la República.

Cabecillas de bandas criminales, presos en cárceles, habrían ordenado amenazas contra el Inpec en Barranquilla

Según el Inpec, la amenaza estaría relacionada con los recientes traslados de personas privadas de la libertad ordenados por el presidente Aberlado De La Espriella.

En el oficio, firmado por el subdirector de Seguridad y Vigilancia, mayor Jhonatan Javier Salazar Olivios, se le pide a todas las direcciones y seccionales del Inpec aumentar la vigilancia y tener en cuenta varias recomendaciones.

Así fue como un hombre dejó una cava de icopor con restos humanos y amenazas contra el Inpec en la cárcel Modelo de Barranquilla. Buscan frenar los duros controles dentro de los penales. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/AetGYhIPKs — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

“En atención a que la Policía Nacional alerta sobre una posible afectación con explosivos a instalaciones del Inpec en Bogotá (sin embargo, estas medidas preventivas se aplican a nivel nacional), esta subdirección ordena, que los consejos de seguridad se reúnan en cada sede”, precisa la comunicación.

Teniendo en cuenta lo ocurrido recientemente en Barranquilla, donde se conoció un plan de los jefes de las bandas de crimen organizado para atentar en contra de los funcionarios del Inpec, la alerta se torna más grave aún.

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Por esto, se le pidió a todos los funcionarios y servidores de la entidad carcelaria fortalecer los canales de comunicación con las autoridades y “así alertar situaciones de riesgo, alertas tempranas o novedades relevantes”

En fechas clave, como los días sábados y domingos, que son de visitas, se pidió fortalecer la presencia de los agentes de Policía.

“Solicitar la presencia policial preventiva en los alrededores de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron), especialmente en los horarios y fechas de mayor afluencia de visitantes y al ingreso y regreso de los funcionarios”, agrega la alerta.

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Igualmente, se fortalecerán los registros de vehículos y motocicletas que se movilicen en las cercanías de los establecimientos carcelarios. Además, se realizará la solicitud de antecedentes a los transeúntes y conductores.