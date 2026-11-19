Viajar dentro del país nunca había significado tanto. Con la llegada de Business Class Américas de avianca, los colombianos ahora pueden vivir una experiencia superior en cada vuelo, sin importar la duración del trayecto. Este estándar de servicio redefine lo que significa volar por el país, convirtiendo cada despegue en un momento rodeado por el confort y la exclusividad.

Desde el momento en que los viajeros llegan al aeropuerto, la experiencia comienza a sentirse distinta. Los pasajeros de Business Class Américas cuentan con check-in prioritario, lo que permite un proceso más ágil y sin filas extensas, ideal para quienes valoran cada minuto de su tiempo. A esto se suma el abordaje prioritario, que facilita un ingreso más cómodo y ordenado a la aeronave, evitando filas y esperas innecesarias y permitiendo instalarse rápidamente para disfrutar del vuelo.

Si le interesa conocer más información sobre Business Class Américas de avianca, visite este link.

Una vez a bordo, la diferencia se percibe de inmediato. Los asientos Business Class disponibles en primeras filas, con un diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad, ofrecen un entorno más amplio, privado y relajado, permitiendo trabajar, descansar o simplemente disfrutar del trayecto sin interrupciones. “Es una experiencia que brinda total comodidad y que transforma totalmente la forma de volar”, explicaron desde avianca.

La red de salas VIP disponibles para los pasajeros de Business Class Américas convierte la espera en un espacio de descanso, productividad o desconexión. Foto: avianca - API

Para complementar el viaje, los pasajeros cuentan con snacks y bebidas a bordo, seleccionados cuidadosamente para acompañar el momento sin importar la duración del vuelo. Ya sea una escapada de fin de semana, un viaje corporativo o una conexión clave para seguir explorando el país, “cada detalle está pensado para que el trayecto sea tan agradable como el destino”, resaltaron desde la compañía.

La experiencia no termina en el aire. La red de salas VIP disponibles para los pasajeros de Business Class Américas convierte la espera en un espacio de descanso, productividad o desconexión. “Es el lugar ideal para preparar una reunión, avanzar en pendientes o simplemente relajarse antes de abordar, con la tranquilidad de contar con un ambiente cómodo y servicios diseñados para el viajero frecuente”, precisaron.

Los pasajeros cuentan con snacks y bebidas a bordo, seleccionados cuidadosamente para acompañar el momento sin importar la duración del vuelo. Foto: avianca - API

Volar en Business Class Américas también trae beneficios adicionales: los pasajeros reciben 10 millas Lifemiles por cada dólar al comprar en avianca.com, una oportunidad perfecta para acumular millas más rápido y planear nuevos viajes dentro y fuera del país.

Con esta propuesta, avianca refuerza su compromiso de brindar una experiencia superior, disponible para más viajeros en Colombia. Es una forma de transformar lo cotidiano en algo excepcional y de ofrecer un servicio que acompaña a quienes buscan comodidad y un trato diferencial en cada etapa del viaje.

Con esta propuesta, avianca refuerza su compromiso de brindar una experiencia superior, disponible para más viajeros en Colombia. Foto: avianca - API

Si le interesa conocer más información sobre Business Class Américas de avianca, visite este link.

*avianca, miembro de Star Alliance.

**Contenido elaborado con el apoyo de avianca.