La sostenibilidad dejó de ser un tema exclusivo de las empresas para convertirse en un desafío fundamental de la educación. En Medellín, la Corporación Educativa San José de Las Vegas está demostrando que las aulas también pueden ser escenarios de transformación ambiental y social. Su apuesta por integrar prácticas sostenibles en la formación de los estudiantes y en la gestión institucional acaba de marcar un hito para el sector educativo latinoamericano.

La institución se convirtió en el primer colegio de Colombia y Latinoamérica en recibir el Sello de Sostenibilidad Icontec ESG Verified, categoría Platino, tras alcanzar una calificación global de 92,87 por ciento. Un reconocimiento que evalúa el desempeño de las organizaciones en tres dimensiones: ambiental, social y de gobernanza.

“Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible es la base para construir un futuro más próspero, equitativo y respetuoso con nosotros mismos y nuestro entorno”, señaló Gloria Figueroa, directora de la Corporación Educativa San José de Las Vegas.

El resultado responde a una estrategia que trasciende la enseñanza tradicional. Inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Objetivos de Desarrollo Interior y el Pacto Educativo Global, la institución ha incorporado nuevas metodologías de aprendizaje y prácticas orientadas al uso responsable de los recursos, la inclusión y el bienestar de su comunidad.

En la evaluación obtuvo 93,83 por ciento en la dimensión social y 93,71 por ciento en la ambiental. Entre las acciones destacadas están la instalación de paneles solares, la gestión eficiente del agua y la energía, la economía circular y la eliminación de plásticos de un solo uso. A esto se suma un modelo de gobernanza sustentado en la transparencia y la ética.

El maestro que reta al mundo de hoy

De las aulas a la transformación de las comunidades

Uno de los principales diferenciadores del colegio es su apuesta por convertir a los estudiantes en protagonistas del cambio. Iniciativas como Cuidadores de la Casa Común, Medellín Challenge y Antioquia Challenge promueven el liderazgo juvenil y la construcción de soluciones frente a desafíos ambientales y sociales.

“Nuestros estudiantes y sus familias son el eje de nuestra misión, y su educación está orientada a fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad ambiental, el respeto por los derechos humanos y la capacidad de actuar como agentes de cambio en sus comunidades”, explicó Figueroa.

La innovación también tiene un lugar destacado. A través de Smart Farms, un proyecto de granjas inteligentes, la institución busca contribuir a la soberanía alimentaria en algunas comunas de Medellín, conectando el aprendizaje con necesidades concretas del territorio.

“Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible es la base para construir un futuro más próspero, equitativo y respetuoso con nosotros mismos y nuestro entorno”, afirmó Gloria Figueroa, Corporación Educativa San José de Las Vegas, al recibir el reconocimiento. Foto: Gloria Figueroa- Corporación Educativa San José de Las Vegas

Este enfoque refleja una visión educativa que entiende la sostenibilidad como una responsabilidad compartida. “Reconocemos que vivimos en un mundo que demanda cambios profundos. Las nuevas generaciones no solo esperan calidad educativa, sino también una formación integral que las prepare para enfrentar los retos sociales y ambientales del siglo XXI”, afirmó la directora.

El sello, creado por Icontec en 2014, permite evaluar riesgos, medir impactos y fortalecer las prácticas sostenibles de las organizaciones. Su componente ESG Verified incorpora estándares internacionales que reconocen una gestión integral con visión de largo plazo.

Más allá de la certificación, el logro de San José de Las Vegas abre una oportunidad para que otras instituciones educativas del país y la región incorporen la sostenibilidad como parte estructural de sus modelos de formación.

“Ser pioneros en la obtención de este sello como institución educativa demuestra que la sostenibilidad no es exclusiva del sector empresarial, sino que puede y debe ser un eje estructural en la formación de las nuevas generaciones”, concluyó Figueroa.

Con este reconocimiento, la Corporación Educativa San José de Las Vegas no solo fortalece su posicionamiento como referente educativo, sino que plantea una ruta para formar ciudadanos capaces de transformar sus comunidades y contribuir a un futuro más sostenible.