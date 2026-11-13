Diplomado Mujer & Liderazgo: una apuesta por transformar la vida de mujeres emprendedoras y sus comunidades

El liderazgo femenino también se construye en los hogares, los emprendimientos y las comunidades donde miles de mujeres trabajan para sacar adelante a sus familias y transformar su entorno. Reconocer esas capacidades y brindarles herramientas para potenciarlas es el propósito del Diplomado Mujer & Liderazgo, una iniciativa que une la experiencia académica de Uniminuto Antioquia-Chocó con el trabajo social de la Fundación Moda y Flores.

El programa parte de una convicción: cada mujer tiene conocimientos, talentos y experiencias que pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal, económico y colectivo. Por eso, propone una metodología que combina encuentros académicos, ejercicios prácticos y espacios de intercambio, para que las participantes reconozcan sus fortalezas y adquieran herramientas aplicables a sus proyectos de vida.

“Creemos que el liderazgo femenino no empieza cuando una mujer llega a un cargo o recibe un reconocimiento. Empieza cuando reconoce su propio valor, descubre sus capacidades y entiende que tiene mucho que aportar a su familia, a su comunidad y a la sociedad”, señala Chechy Murillo, fundadora y directora de la Fundación Moda y Flores.

La formación comprende ocho módulos de 10 horas cada uno, para un total de 80 horas, distribuidas entre encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas. La ruta académica aborda temas como creatividad y liderazgo social; política y sostenibilidad; reconciliación y paz; innovación e inteligencia artificial; salud mental; emprendimiento y economía circular; voz, liderazgo e influencia, y empoderamiento y proyecto de vida.

La apuesta es integrar el desarrollo personal con herramientas para responder a los desafíos sociales, económicos y tecnológicos actuales. Así, las participantes podrán fortalecer sus capacidades de liderazgo, ampliar sus conocimientos y explorar nuevas posibilidades para sus iniciativas productivas y comunitarias.

“No queremos que las mujeres lleguen a este diplomado pensando que no saben o que tienen que empezar de nuevo. Queremos que descubran todo lo que ya han construido, reconozcan sus talentos y encuentren herramientas para convertir sus experiencias en nuevas oportunidades”, agrega Murillo.

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Una alianza para ampliar las oportunidades

El Diplomado Mujer & Liderazgo hace parte del convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito entre Uniminuto Antioquia-Chocó y la Fundación Moda y Flores. Esta alianza busca articular capacidades académicas y experiencia comunitaria para desarrollar programas de educación continua, proyectos de emprendimiento, iniciativas de innovación social e investigación aplicada.

El acuerdo contempla, además de diplomados y talleres, proyectos de liderazgo, empleabilidad y fortalecimiento empresarial, formación en transformación digital e inteligencia artificial, estrategias de equidad de género y sostenibilidad, y acciones de construcción de paz y desarrollo territorial.

En esta cooperación, Uniminuto tendrá a su cargo el diseño académico, la participación de docentes y expertos, el acompañamiento metodológico y la certificación de quienes cumplan los requisitos establecidos. La Fundación Moda y Flores, por su parte, facilitará la convocatoria y el acompañamiento de las poblaciones beneficiarias, la articulación con comunidades y emprendimientos, y el seguimiento de los participantes.

“Esta alianza representa una oportunidad para unir capacidades y llegar a más personas. Desde la Fundación conocemos de cerca las realidades, los sueños y las necesidades de muchas mujeres y comunidades. Al trabajar de la mano con una institución como Uniminuto, podemos conectar esas realidades con conocimiento y herramientas que generen oportunidades sostenibles”, explica la directora.

Entre los resultados esperados están la formación de líderes comunitarios y emprendedores, el fortalecimiento de unidades productivas y la consolidación de iniciativas de innovación social que contribuyan al desarrollo de los territorios. También se proyecta la participación de estudiantes y docentes en prácticas, voluntariados y proyectos de extensión.

Más allá de los contenidos académicos, el diplomado busca que las mujeres reconozcan su capacidad de incidir en sus entornos y se conviertan en referentes para otras. Su propuesta entiende el liderazgo como una fuerza que puede nacer desde distintos escenarios y generar transformaciones que trascienden lo individual.

“Cuando una mujer se fortalece, ese proceso no se queda solamente en ella. Tiene un efecto en su familia, en sus emprendimientos y en la comunidad de la que hace parte. Queremos que cada participante termine este camino con mayor confianza en sí misma, nuevas herramientas y la capacidad de abrir caminos para otras mujeres”, concluye Chechy Murillo.