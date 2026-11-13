En la recta final están las obras viales del Proyecto Mar 2, que buscan mejorar la conectividad en Antioquia

El corredor vial que conecta los municipios de Cañasgordas, Uramita, Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí está próximo a finalizar su construcción. De sus seis unidades funcionales, cuatro ya cuentan con actas de terminación final y las unidades uno y cuatro tienen actas de terminación parcial, según informó Juan Manuel Méndez, gerente general de Autopistas Urabá.

El proyecto, que inició su construcción hace diez años, con una inversión que supera los 2 billones de pesos, es uno de los más estratégicos para la conectividad y el transporte multimodal. A través de 13 túneles y 68 puentes, mejora la conexión del interior del país con la plataforma logística y portuaria de Urabá.

Más allá de las obras de infraestructura, este corredor se consolida como una arteria logística fundamental para conectar el centro del país con el Urabá antioqueño, una región con un importante potencial de crecimiento económico, comercial y portuario. Su ubicación estratégica, cercana al mar Caribe, y el desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias abren oportunidades para fortalecer el comercio exterior, facilitar el transporte de mercancías y mejorar la competitividad de distintos sectores productivos.

En este escenario, el Proyecto Mar 2 cumple un papel determinante al mejorar la conexión terrestre con esta región y articularse con otras obras de infraestructura, como Mar 1 y el Túnel del Toyo. Esta integración permitirá consolidar un corredor logístico más eficiente entre Medellín, el occidente de Antioquia y los puertos de Urabá, con beneficios para las cadenas de abastecimiento, la actividad empresarial y el desarrollo económico regional.

Son 254 kilómetros de carretera, distribuidos en seis unidades funcionales. La primera de ellas incluye el mejoramiento de 30,7 kilómetros de vía entre Cañasgordas y el puente Peñas Blancas, 31 puentes y cinco túneles; la segunda tiene 15,5 kilómetros de nueva calzada, 17 puentes y seis túneles; mientras que la tercera involucra la construcción del túnel Fuemia, el más largo del proyecto, con una extensión de 2,2 kilómetros.

La conexión vial con Urabá fortalece el potencial logístico, comercial y portuario de Antioquia. Foto: Suministrada - API

En la cuarta unidad funcional, entre Dabeiba y Mutatá, se mejoraron 19,6 kilómetros de calzada y el Túnel de la Llorona, se rehabilitaron 26,7 kilómetros de vías y se construyeron 20 nuevos puentes. En el sector de Mutatá-El Tigre, correspondiente a la quinta unidad funcional, fueron rehabilitados 46,2 kilómetros y desde El Tigre hasta Necoclí se han intervenido 50 kilómetros de dobles calzadas y variantes.

Según informó Méndez, a la fecha están pendientes la extensión del Túnel Falso en Uramita y la variante Mutatá. El directivo destaca que la concesión Autopistas de Urabá ya recibe el tráfico de Mar 1, que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia, y próximamente recibirá el flujo vehicular proveniente del Túnel del Toyo, fortaleciendo la conexión hacia Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo y Necoclí, así como el acceso a Puerto Antioquia.

Uno de los mayores logros del proyecto, que generó alrededor de 26.000 empleos directos e indirectos, ha sido el desarrollo de soluciones de ingeniería adaptadas a las condiciones particulares de la montaña y de la región.

Por ejemplo, el tramo desde Fuemia hasta Dabeiba, que antes era complejo de transitar y tomaba más de una hora por la vía antigua, hoy se recorre en 18 minutos gracias a la variante, el viaducto y los túneles construidos en este corredor, destaca Juan Manuel Méndez.

“Aunque hoy sigue en funcionamiento la vía antigua, los conductores prefieren pagar el peaje para utilizar el nuevo corredor, no solo por el ahorro de tiempo sino por el cuidado de los vehículos al transitar por vías nuevas, señalizadas y seguras”, destaca el gerente del proyecto, que cuenta con sistemas de medición del flujo vehicular tanto en la vía nueva como en la antigua.

La obra contó con financiación local e internacional y ha incorporado criterios de sostenibilidad a lo largo de su desarrollo. A futuro, contempla el uso de energía fotovoltaica como parte de su transición hacia fuentes de energía renovable.

La obra contempla 13 túneles y 68 puentes para mejorar la conexión del interior del país con Urabá. Foto: Suministrada - API

Preservar el patrimonio

Además de la reducción de los tiempos de recorrido y la generación de empleo, el proyecto realizó una importante donación de obras al colegio Rubicón, cerca del municipio de La Vega, y construyó un paso peatonal por debajo de la carretera para brindar mejores condiciones de seguridad a los estudiantes.

La inversión social también contempló un programa de arqueología preventiva que permitió recuperar varias piezas, posteriormente dispuestas en un museo arqueológico donado por la concesión en Dabeiba, Antioquia. El espacio busca preservar el patrimonio y contribuir al conocimiento de las culturas indígenas que habitaron el territorio donde se desarrolla el corredor vial.

La concesión Autopistas de Urabá incluye la operación y el mantenimiento del corredor vial durante los próximos años, lo que se traduce en empleo permanente para unas 3.000 personas, actividades con la comunidad y beneficios para los residentes de la zona.

Actualmente, la concesión desarrolla programas de formación y prevención en seguridad vial, talleres de formación comunitaria y dispone de servicios de grúa, carro taller y ambulancia las 24 horas del día, como parte de su compromiso con la movilidad segura y la atención a los usuarios del corredor.

*Contenido elaborado con el apoyo de Autopistas de Urabá