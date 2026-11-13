Renting Colombia administra más de 29.000 vehículos e impulsa una logística eficiente y sostenible gracias a la innovación

La compañía fue pionera en introducir el renting vehicular en el país y ha estado junto a las empresas en sus procesos de transformación. Esa experiencia le ha enseñado que mover a Colombia va más allá de transportar mercancías: implica gestionar costos, anticipar riesgos y hacer más eficiente cada operación. La competitividad también depende de esa gestión.

En 2026, la compañía entregó su vehículo número 130.000. Durante su trayectoria ha transportado 308 millones de toneladas de insumos y recorrido más de 8.685 millones de kilómetros en Colombia. Estas cifras hacen parte de una operación que ha evolucionado desde la introducción del modelo de renting vehicular en el país hacia la gestión integral de flotas.

Este modelo permite a las empresas delegar la administración de sus vehículos e integrar diferentes servicios asociados a su operación. La finalidad es hacer más previsibles los gastos relacionados con la movilidad y liberar recursos para concentrarlos en sus actividades principales.

La seguridad vial es otro de los componentes de esta gestión. Más de 20.000 vehículos de Renting Colombia están conectados a una Torre de Control que utiliza telemetría, inteligencia artificial y analítica predictiva para identificar riesgos y anticipar posibles fallas.

A lo largo de su trayectoria ha transportado 308 millones de toneladas de insumos y recorrido más de 8.685 millones de kilómetros en Colombia. Foto: Suministrada - API

Según las cifras de la compañía, durante 2025 su operación registró una reducción del 23 por ciento en la siniestralidad y del 39 por ciento en las víctimas fatales. En lo corrido de 2026, las 13 organizaciones que participaron en el programa Rutas de Vida disminuyeron un 34 por ciento la siniestralidad vial.

La transición hacia operaciones con menor impacto ambiental también hace parte de su estrategia. Renting Colombia cuenta con una flota de vehículos que utilizan combustibles alternativos y desarrolla proyectos relacionados con electrificación, gas e hidrógeno. La selección de estas tecnologías depende de las condiciones del territorio y de los requerimientos de cada operación.

En materia de sostenibilidad, la compañía se ubica entre el 15 por ciento de las empresas con mejores resultados de las evaluadas por EcoVadis a nivel mundial. Este trabajo requiere inversiones y planes de largo plazo, para los cuales cuenta con el respaldo del Grupo Cibest.

La logística colombiana tiene el reto de mover más y hacerlo mejor. Una gestión eficiente de los vehículos, aprovechar la tecnología y reducir el impacto ambiental incide en los costos, la seguridad y la productividad de las organizaciones. Renting Colombia cree que una mejor movilidad empresarial contribuye a que las empresas compitan, las regiones se conecten y el país avance.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Renting Colombia