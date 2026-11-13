La nueva carrera por llegar a tiempo: así se transforma la mensajería en Colombia

Cualquier pasajero que viaje dentro de Colombia en bus urbano o en avión podrá convertirse en transportador de mercancías, gracias a los nuevos desarrollos que permite la inteligencia artificial (IA) y que ayudarán a reducir los tiempos de entrega.

El proyecto es de Isaac Chaparro, vicepresidente creativo de Inter Rapidísimo, donde se desarrolló una aplicación que beneficiará tanto a los viajeros como a los usuarios de la mensajería en Colombia. La estrategia es reinventar el modelo de la mensajería para que los destinatarios reciban la mercancía el mismo día que sale de otros destinos. El plan piloto se pondrá en marcha en enero del próximo año.

Por este mismo camino avanza el presidente de Coordinadora, Nicolás Obando, quien considera que el gran reto del sector es cubrir todas las esquinas de Colombia y tener la capacidad de brindar la mejor experiencia de servicio a los destinatarios de paquetes.

Coordinadora cuenta con un desarrollo tecnológico especializado en ruteo que tiene la capacidad de predecir qué paquetes se entregarán en la próxima hora, de manera que envía mensajes a los destinatarios avisando con precisión la hora y momento de entrega en el paquete.

Según Nidia Hernández, presidenta de Colfecar —entidad que agremia a estas compañías—, en Colombia hay 165 empresas registradas ante el MinTIC para prestar servicios de mensajería y paquetería, que realizan al año alrededor de 336 millones de envíos a todo el país.

La competencia es grande, pero los problemas también lo son. La inseguridad y el exceso de regulación dificultan muchas veces que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones. Las compañías más grandes son las que más invierten en innovación, tecnología e incluso en nuevos vehículos.

En el caso de Inter Rapidísimo, que hoy tiene una red de 10.000 mensajeros, se descentralizó la operación y reestructuró el modelo logístico para pasar de 72 horas a 24 en los tiempos de entrega. Antes se centralizaban las mercancías en una gran bodega en Bogotá, ubicada en la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali; ahora cuentan con diez nodos logísticos en diferentes partes del país para tener más cerca los envíos de los clientes.

Esto les ha permitido estar más cerca de los usuarios e incluso volver a su origen, que es utilizar la bicicleta para llevar la mercancía a los puntos más cercanos, optimizando así los tiempos, costos y entregas programadas.

La empresa mueve las mercancías en 104 camiones NHR para la distribución de artículos de gran volumen, 120 VANS para paquetes de hasta 10 kilos, 90 motos y 100 bicicletas para la distribución de mercancías cuyo peso no supera los 3 kilogramos. Isaac destaca que con las bicicletas la empresa está volviendo a su origen, lo que permite importantes ahorros.

La presidenta de Colfecar advierte que el uso de la IA está permitiendo mayores eficiencias, gracias a la disminución de hasta un 15 por ciento de los costos logísticos y el mejoramiento en hasta un 65 por ciento de los niveles de servicio, según estimativos de Microsoft.

Dentro de los retos del 2027 está la seguridad. Las empresas realizan campañas de manera permanente para prevenir estafas a los ciudadanos y, en el caso de Coordinadora, se cuenta con una empresa que los monitorea permanentemente para identificar posibles suplantaciones y tumbar las páginas falsas en un período estimado de tres a seis horas. El gremio, por su parte, también seguirá trabajando para impulsar la modernización del sector y así garantizar la prestación de más y mejores servicios.