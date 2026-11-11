“Los números no deberían dar miedo: deberían iluminar el camino”: Livi Silva

Después de más de 20 años en el mundo corporativo como directiva de áreas financieras, Livi Silva sintió un llamado. Entendió el dolor de muchos fundadores de empresas: personas talentosas, valientes y comprometidas con sus negocios, pero sin conocimientos financieros. Son empresarios que venden, consiguen clientes y trabajan 24 horas, pero no siempre saben cuánto están ganando, cómo calcular sus precios o a dónde se está yendo el dinero.

Así fue como comenzó su camino de consultora y posteriormente creó Freedom Smart Finance. La empresa nació hace tres años y ha acompañado negocios en Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, Argentina, México y España, entre otros mercados. He trabajado con industrias como la gastronomía, laboratorios, agencias de marketing, empresas de servicios, entre otras.

¿Por qué nos asusta hablar de dinero?

Sobre el modelo de su compañía y cómo acompaña a las organizaciones para seguir creciendo, Silva conversó con SEMANA.

SEMANA: ¿Cuál es una de las características comunes de los empresarios que buscan el acompañamiento de Freedom Smart Finance?

Son personas muy talentosas y valientes, que han arriesgado muchísimo para sacar adelante sus proyectos, pero que pueden perder dinero por no tener información suficiente para decidir.

Cuando una persona quiebra, el impacto no es solamente económico. Recuperarse puede tomar años porque también se afecta su confianza. Empieza a preguntarse qué hizo mal, si realmente tiene la capacidad de emprender o si puede volver a intentarlo. Por eso, mi propósito es ayudarles a identificar a tiempo los problemas, corregir el rumbo y seguir adelante.

Transformar la relación con el dinero para tomar mejores decisiones

SEMANA: ¿Qué diferencia el acompañamiento financiero que ofrece Freedom Smart Finance de los servicios tradicionales de contabilidad?

Livi Silva (L.S.): Son dos funciones distintas y es importante entenderlo. La contabilidad registra lo que pasó, organiza la información y atiende las obligaciones contables y tributarias. La dirección financiera utiliza esa información para entender cómo está el negocio y decidir qué hacer hacia adelante.

En Freedom trabajamos sobre la rentabilidad, los costos, los precios, el flujo de caja, las proyecciones y las oportunidades de crecimiento. Muchas veces, cuando llegamos a una empresa, incluso tenemos que reconstruir su estado financiero para entender qué está pasando realmente.

“Si te enfocas en aumentar tu valor, el dinero será una consecuencia”: Livi Silva

SEMANA: Hablas de que tu trabajo tiene un componente de psicología financiera. ¿Por qué es tan importante?

L.S.: Porque las finanzas no son solamente números. También tienen que ver con las emociones, las experiencias y la relación que cada persona ha construido con el dinero.

Nos enseñaron a tenerle miedo a las matemáticas y muchas personas llegan a la vida empresarial con la idea de que no entienden los números. Entonces evitan revisarlos, aplazan decisiones o prefieren no saber qué está pasando. El problema es que aquello que no miras no desaparece.

Por eso, antes de empezar a trabajar, trato de entender la personalidad financiera del empresario. No todos procesan la información de la misma manera ni tienen las mismas necesidades. Hay personas muy analíticas y otras que necesitan que les expliquen las cosas de una manera más visual y sencilla. No quiero que los números sean una conversación dramática o engorrosa, sino todo lo contrario.

SEMANA: Uno de los servicios que más has desarrollado es el Fractional CFO o director financiero fraccionado. ¿En qué consiste?

L.V.: Es un modelo que permite que una empresa tenga acceso a un director financiero de alto nivel sin tener que contratarlo de tiempo completo. Muchas compañías medianas necesitan ese conocimiento, pero no tienen la capacidad económica para asumir el costo de un ejecutivo financiero con experiencia.

Con el modelo fraccionado, puedo asumir esa dirección financiera dedicando determinadas horas al mes, de acuerdo con las necesidades de cada negocio. Hacemos un diagnóstico inicial, revisamos las cifras, establecemos indicadores y construimos una estrategia. Después tenemos comités financieros y un acompañamiento continuo para que el empresario pueda consultar y contrastar sus decisiones.

No es entregar un informe y desaparecer. Es estar presente cuando el dueño necesita saber si puede aceptar un contrato, conceder un descuento, contratar personal, invertir un excedente o modificar sus precios. Me convierto en una especie de cerebro financiero de la empresa.

SEMANA: ¿Cómo logras traducir un universo que para muchos resulta complejo en decisiones concretas?

L.V.: Trabajo con pocos indicadores, pero muy estratégicos. No necesito llenar al empresario de números ni entregarle veinte páginas de información que no va a tener tiempo de leer. Necesito identificar qué mueve su negocio y qué debe vigilar.

Utilizo herramientas visuales, semáforos y reportes que permiten identificar rápidamente dónde hay una alerta, qué está funcionando y qué necesita cambiar. A veces es una pirámide, otras veces una representación de las fugas de dinero. Lo importante es que la persona entienda qué está pasando y qué debe hacer.

También estamos desarrollando cerebros financieros apoyados en inteligencia artificial. Son tableros y herramientas de consulta que organizan la información de acuerdo con las características de cada empresa y la personalidad de su CEO.

SEMANA: Te has referido a la soledad del empresario. ¿Qué papel cumple el acompañamiento en ese escenario?

L.V.: Es fundamental. El empresario muchas veces toma decisiones solo, desde la presión, la urgencia o la impulsividad. Tiene que responderle a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores y a los bancos. Y en medio de todo eso no siempre tiene con quién contrastar una decisión.

Por eso, además de los comités financieros, ofrecemos un acompañamiento cercano. Si un cliente tiene que responder a una solicitud de descuento o tomar una decisión comercial importante, puede consultarnos. Revisamos los números y evaluamos las alternativas antes de comprometer los recursos de la empresa.

A veces lo que necesita es que alguien le diga: espera, revisemos primero. No tomes esa decisión todavía. Ese espacio para pensar puede cambiar el resultado de un negocio.

SEMANA: ¿Qué significa para ti Freedom Smart Finance y cuál es el propósito que hay detrás de la empresa?

L.V.: Freedom representa la libertad de que un empresario pueda desarrollar su proyecto sin sentir que está caminando a ciegas, que tenga información para decidir y alguien con quien contrastar sus ideas.

Cuando entro a una compañía, muchas veces identifico necesidades que van más allá de las finanzas y conecto a mis clientes con otros empresarios o aliados estratégicos que pueden ayudarlos. Así se va formando un círculo virtuoso en el que todos pueden encontrar oportunidades.

Creo que mi propósito es lograr que las personas se enamoren de sus finanzas. Que dejen de ver los números como algo que produce miedo y empiecen a entenderlos como una herramienta para tomar mejores decisiones. Al final, los números no deberían dar miedo: deberían iluminar el camino.