Outlet Constructor 2026: Barranquilla será el escenario para transformar las negociaciones de la industria de la construcción

El desarrollo de una obra implica mucho más que conseguir materiales. Detrás de cada proyecto hay decisiones de abastecimiento, planificación, presupuestos y coordinación técnica que pueden determinar sus tiempos de ejecución y viabilidad. Bajo esa premisa, Fluidpack realizará el próximo sábado 7 de noviembre el Outlet Constructor 2026, un encuentro empresarial que busca acercar a constructoras, contratistas y proveedores en un mismo espacio para facilitar negociaciones y generar oportunidades de negocio.

La jornada tendrá lugar desde las 8:30 a. m. en el Hotel Sonesta de Barranquilla y estará dirigida a empresas y profesionales vinculados con redes hidrosanitarias, contra incendio, gas, eléctricas e industriales. La programación contempla asesoría especializada por líneas de producto, charlas sobre inteligencia artificial y negociación, espacios de relacionamiento comercial y alternativas para asegurar el abastecimiento de materiales en proyectos completos.

La iniciativa responde a una visión empresarial que busca ampliar el papel tradicional de los proveedores dentro de la cadena de construcción. Para Mónica Delgado Castañeda, CEO de Fluidpack e IQD – Fire Sprinkler Center, el reto está en pasar de una relación centrada exclusivamente en la compra de materiales a un modelo de acompañamiento que permita anticipar necesidades, planificar inversiones y construir acuerdos de largo plazo.

“Mis papás construyeron Fluidpack cliente por cliente, con la palabra y con el servicio. A mi generación le toca llevar eso a otro nivel. No venimos a hablar solo de precio: venimos a planear proyectos con nuestros clientes y a negociar de tú a tú. El Outlet Constructor es una mesa de negocios donde todos salen ganando”, afirma Delgado.

La compañía fue fundada por Leonor Castañeda y José Delgado, quienes acumulan más de 40 años de experiencia en la industria. Hoy, desde sus sedes en Galapa, Tocancipá y Paloquemao, Fluidpack abastece obras en diferentes regiones del país, una operación que ha permitido consolidar su presencia en el mercado y que ahora busca complementarse con espacios de relacionamiento directo con sus clientes.

Hacer negocios no tiene por qué ser aburrido

Negociación, conocimiento técnico y nuevas oportunidades

Uno de los componentes centrales del Outlet Constructor 2026 será la posibilidad de establecer acuerdos comerciales alrededor de las necesidades específicas de cada proyecto. Para ello, las empresas participantes contarán con asesores especializados por líneas técnicas, entre ellas tubería, bridas, accesorios, válvulas, PVC presión, conduit y soluciones para Oil & Gas.

Entre las alternativas previstas está el Plan Separe, dirigido a constructoras que tienen obras próximas a iniciar y necesitan asegurar los materiales de un proyecto completo bajo las condiciones comerciales negociadas durante el encuentro. También habrá condiciones especiales para compras de contado y una mesa técnica enfocada en diagnósticos de riesgos especiales para proyectos de protección contra incendios.

Esta propuesta busca responder a uno de los desafíos recurrentes de la industria: coordinar oportunamente las compras y el suministro de materiales para evitar que las decisiones de abastecimiento se conviertan en obstáculos durante la ejecución de las obras.

“Queremos que las constructoras encuentren en este espacio algo más que una oportunidad de compra. La intención es que puedan sentarse con especialistas, revisar las necesidades de sus proyectos y encontrar alternativas de abastecimiento y negociación que les permitan planificar mejor sus obras”, explica Delgado.

La agenda académica también tendrá un lugar destacado. Oscar Martán abordará las aplicaciones de la inteligencia artificial en los procesos de cotización, ventas y seguimiento a clientes del sector constructor, mientras que Luis Soto hablará sobre las dinámicas de negociación de las grandes constructoras y la importancia de planificar las compras para proteger los márgenes de los proyectos.

A estas intervenciones se sumarán espacios de actualización técnica sobre restrictores MJ y PVC presión, selección de rociadores, válvulas hidráulicas, riesgos especiales y transición de espumas, con la participación de José Vélez, Fernanda Fandiño y Mónica Delgado, entre otros especialistas.

La intención es integrar conocimiento comercial y técnico en una misma jornada, de manera que los asistentes puedan identificar soluciones, resolver inquietudes y establecer contactos que contribuyan al desarrollo de sus proyectos.

“Hoy la industria necesita proveedores que entiendan la complejidad de las obras y que puedan aportar conocimiento desde la planeación hasta el abastecimiento. Por eso, queremos que la asesoría técnica y la negociación tengan el mismo protagonismo durante el encuentro”, señala la CEO.

La experiencia también tendrá un componente interactivo. Cada asistente recibirá un Pase VIP numerado con el que podrá acumular puntos mediante trivias, retos técnicos, actividades como la cata del Café Técnico con Café Altoria y ofertas relámpago. Las compras de contado permitirán alcanzar el nivel Gold, mientras que los proyectos completos formalizados mediante el Plan Separe otorgarán el nivel Black, con una mayor puntuación para participar en el sorteo de cierre.

La programación contempla, además, la firma en vivo del primer Plan Separe de la jornada y la entrega del reconocimiento Cliente del Año a empresas destacadas por su gestión de compras, entre otras actividades. Y, quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo.

“Más que organizar un evento, queremos propiciar un espacio donde se encuentren las necesidades reales de las constructoras con el conocimiento y la capacidad de respuesta de los proveedores. Creemos que cuando se planifican mejor los proyectos y se construyen relaciones de confianza, toda la cadena de la construcción puede avanzar”, concluye Delgado.

Los interesados en participar en el Outlet Constructor 2026 pueden consultar la página oficial para más información: www.fluidpack.com.co.