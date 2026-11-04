De la sucesión al gobierno corporativo: la apuesta de Inalde en la formación directiva de las empresas familiares

Las empresas familiares tienen un peso determinante en la economía, pero su permanencia depende de algo más que un modelo de negocio exitoso. Preparar el relevo generacional, establecer reglas para la toma de decisiones y gestionar las relaciones entre familiares son algunos de los desafíos que pueden definir su futuro.

En Colombia, donde el 86,5 por ciento de las empresas son familiares, según cifras de PwC citadas en los insumos de Inalde, estos retos trascienden a cada organización y se relacionan con la conservación del patrimonio y la sostenibilidad del tejido empresarial. A escala global, distintas estimaciones sitúan su contribución entre el 50 y más del 70 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Ante este panorama, Inalde Business School, de la Universidad de La Sabana, presenta el Inalde Family Business Center, un centro de investigación especializado en la dirección de empresas familiares que busca fortalecer las capacidades de propietarios, miembros de juntas directivas, directivos y otros actores vinculados con estas organizaciones.

La iniciativa recoge 24 años de trayectoria de Inalde en este campo y concentra su trabajo en las familias empresarias de América Latina. Su propuesta se articula en tres pilares: formación, investigación y relacionamiento, con el propósito de conectar el conocimiento académico con los desafíos cotidianos de las empresas.

“Este centro es muy potente porque es un centro investigativo que posiciona el ecosistema de empresas familiares a través de la alta dirección y la alta formación, con los pilares de formación, investigación y redes de relacionamiento”, explica María Piedad López Vergara, profesora del Departamento de Dirección General de Inalde Business School y directora del centro.

Investigación y formación

Uno de los ejes del centro es la investigación aplicada. A partir de las experiencias que comparten empresarios latinoamericanos en los programas académicos de Inalde, el equipo estudia situaciones concretas de las organizaciones y desarrolla análisis cualitativos, cuantitativos y estudios de caso. “La investigación que hacemos es práctica y aplicada: viene de observar las realidades de los empresarios latinoamericanos que pasan por nuestras aulas”, señala López Vergara.

Entre los temas que orientan este trabajo están la sucesión, la incorporación de nuevas generaciones, los protocolos familiares, el papel de las mujeres en las empresas y la implementación de estructuras de gobierno corporativo. También se analizan las relaciones entre padres, hijos y hermanos, así como las alternativas cuando los posibles sucesores no desean asumir la dirección del negocio.

Los hallazgos se trasladan a las aulas y a espacios de formación continua, además de difundirse mediante publicaciones académicas, libros, notas técnicas y conferencias. El centro cuenta también con el grupo de investigación Empresa Familiar y Gobierno Corporativo, avalado por Colciencias, que estudia la dirección de estas organizaciones, sus estructuras de gobierno y la participación de las mujeres en la alta dirección.

La formación complementa este trabajo. Los programas PADE, PDD y MBA de Inalde incluyen contenidos sobre dirección de empresas familiares, sucesión, acuerdos entre propietarios y gobierno corporativo. La oferta también contempla formación continua para participantes y egresados, con herramientas orientadas a profesionalizar la gestión y mejorar la comunicación entre los integrantes de las familias empresarias.

En la práctica, esto supone promover mecanismos como los consejos de familia, las juntas directivas y los family offices, que contribuyen a ordenar las relaciones entre propiedad, familia y empresa, y a respaldar decisiones patrimoniales con una perspectiva de largo plazo.

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Una red de conocimiento

El tercer pilar es el relacionamiento. Inalde participa en redes especializadas como la International Family Enterprise Research Academy (Ifera), el STEP Project Global Consortium y el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar (ILAEF). También mantiene vínculos con el Family Business Network y con otras escuelas de negocios que investigan las dinámicas de estas organizaciones.

Estas conexiones permiten intercambiar experiencias, compartir resultados de investigación y conocer prácticas desarrolladas en distintos mercados. María Piedad López Vergara, quien integra la junta directiva de Ifera Latam, combina esta labor con su trabajo académico y la consultoría en gobierno corporativo y pensamiento estratégico. Es doctora en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, y lleva más de 23 años vinculada a Inalde.

El propósito del centro es que ese conocimiento responda a las necesidades reales de las familias empresarias y les permita afrontar con mayor preparación los cambios generacionales y los retos de dirección. “Identificamos las problemáticas que tienen los empresarios y las llevamos al aula; a través de la investigación les damos solución”, afirma la profesora.

Así, la apuesta de Inalde busca que las empresas familiares no solo logren transferir su legado, sino que desarrollen capacidades para profesionalizarse, adaptarse y seguir creando valor a lo largo del tiempo.