Bulkmatic de Colombia consolida su crecimiento y abre nuevos caminos para la logística en el país

El 2026 quedará marcado como un año especial para Bulkmatic de Colombia, pues 10 años después de comenzar operaciones en el país, la multinacional celebra una historia de crecimiento que se refleja en tres grandes hitos: la certificación Great Place to Work, la apertura de un nuevo Centro de Distribución Logística (CEDI) en la Zona Franca Parque Central de Cartagena y una década de aprendizajes, retos y logros que han consolidado su presencia en el sector logístico.

Por ello, los días 23 y 24 de octubre la compañía reunió a sus equipos de Cartagena, Bogotá y Barrancabermeja para celebrar este recorrido junto a invitados especiales que representan su trayectoria y visión internacional. Entre ellos estuvo Alfie Bingham, CEO de Bulkmatic Estados Unidos, organización con 60 años de historia en el país; y Alejandro Doria, presidente y director de Bulkmatic de México, operación con 30 años de trayectoria.

De derecha a izquierda: Alejandro Doria, presidente y director de Bulkmatic de México; Diana Fonseca, gerente general de Bulkmatic de Colombia; y Alfie Bingham, CEO de Bulkmatic Estados Unidos. Foto: Bulkmatic de Colombia - A.P.I

Durante la celebración, Bingham destacó el propósito de Bulkmatic de transformar la logística mediante la tecnología, la eficiencia y nuevas formas de hacer las cosas, más allá de los modelos tradicionales. Esta visión ha sido clave para construir una operación que busca responder a las necesidades reales de los clientes, generar eficiencias y aportar al desarrollo de la logística colombiana.

Doria, por su parte, resaltó el talento de los colaboradores, la cultura construida durante estos 10 años en la industria colombiana y la evolución de quienes han crecido junto a la compañía, así como la capacidad del equipo para convertir las ideas en acciones con agilidad.

Para Diana Fonseca, gerente general de Bulkmatic de Colombia, este camino ha sido una historia de valentía, adaptación y aprendizaje constante, en el que comprender las particularidades del mercado colombiano y las necesidades de los clientes ha sido clave para desarrollar soluciones que respondan a sus desafíos.

“No se trata de esperar que los clientes se adapten a nuestra operación, sino de desarrollar soluciones que respondan a sus necesidades. Por ello, la apertura del CEDI en la Zona Franca de Cartagena representa un nuevo paso para ampliar la capacidad de la seccional Colombia, fortalecer la propuesta de valor y generar oportunidades de crecimiento”, sostiene Fonseca.

Uno de los logros más significativos de Bulkmatic de Colombia es la apertura de su Centro de Distribución Logística en la Zona Franca Parque Central de Cartagena, como se ve en la fotografía. Foto: Bulkmatic de Colombia - A.P.I

A estos avances se suma la certificación Great Place to Work, un reconocimiento que reafirma que el crecimiento de la compañía también ha sido posible gracias a sus colaboradores y a una cultura organizacional que permite desarrollarse y sentirse parte de un propósito común.

“En Bulkmatic de Colombia renovamos nuestro compromiso con el desarrollo de la logística en el país, respaldados por la experiencia, la dedicación de nuestro equipo y la convicción de que siempre es posible llegar más lejos. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra operación, construir relaciones de confianza y ofrecer soluciones que respondan a nuestros clientes”, concluyó Fonseca.