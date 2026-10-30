El top 10, un sueño que se visualiza y se construye

Las grandes empresas no se construyen de un día para otro. Se construyen cuando alguien se atreve a pensar más allá de lo que existe y trabaja cada día para convertir esa visión en realidad.

En logística, mover una carga es apenas el comienzo. Lo verdaderamente difícil es construir una empresa capaz de anticiparse a los problemas, responder cuando las cosas no salen como se esperaba y encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos.

Esa es mi historia. He construido una empresa en Colombia que, durante 29 años, ha recorrido un camino de evolución, aprendizaje y crecimiento en un sector en el que competir exige mucho más que costos, contactos y capacidad operativa.

En ese recorrido, hace 19 años entendimos que crecer no consiste simplemente en vender más, sino en desarrollar la capacidad de hacer negocios cada vez mejores. Por eso iniciamos una etapa en la que administrar dejó de ser suficiente: había que transformar y ser diferente, fortalecer las capacidades de la organización y construir las bases para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado.

Detrás de cada empresa que evoluciona hay decisiones que no siempre son visibles: invertir cuando todavía hay incertidumbre, cambiar procesos que funcionaron durante años, formar equipos de alta competencia capaces de asumir desafíos y entender que el éxito de ayer no garantiza el de mañana.

A eso se suma el contexto de una industria en la que las grandes multinacionales cuentan con redes globales, enormes estructuras y economías de escala, y que, justamente por ello, construir una compañía competitiva exige carácter, disciplina y una visión de largo plazo para convertirse en el héroe local.

Ahora bien, no se trata de competir por competir. Se trata de encontrar una manera diferente de hacer las cosas, entender las necesidades de los clientes y demostrar que el origen colombiano no es una limitación para construir una empresa con mentalidad global.

Cada operación representa una oportunidad para aprender; cada dificultad obliga a mejorar; cada cliente exige demostrar que detrás de una promesa de servicio existe una organización preparada para cumplirla. Así se construye el crecimiento: con decisiones que, acumuladas durante años, terminan transformando una empresa.

Estar en el top 10 de un sector tan competitivo como el logístico no puede reducirse a ocupar una posición en una lista. El verdadero significado está en lo que esa posición representa: la capacidad de años y años construyendo una empresa sólida, confiable, rentable y preparada para competir con los mejores.

Para una compañía de capital 100 por ciento colombiano, ese camino tiene un valor adicional. Significa demostrar que desde Colombia también se pueden construir organizaciones con visión internacional, capaces de generar empleo, desarrollar talento, establecer alianzas estratégicas y aportar al crecimiento de sus clientes.

Pero ningún lugar en el mercado se conquista únicamente con la historia. La trayectoria aporta experiencia y el futuro exige transformación. Por eso, el desafío consiste en seguir fortaleciendo el talento humano, incorporar tecnología, desarrollar nuevos servicios, ampliar las conexiones internacionales y construir una cultura en la que cada persona comprenda que su trabajo contribuye a un propósito mayor.

El camino al top 10 no ha sido una carrera de velocidad, sino una prueba de visión, mentalidad y carácter. Ha sido entender que los resultados extraordinarios no aparecen de repente: son la suma de miles de decisiones, de equipos que se comprometen, de clientes que confían y de una organización que nunca deja de aprender.

En logística, como en los negocios, el verdadero liderazgo no consiste únicamente en mover lo que el mundo necesita hoy, sino anticiparse a lo que el mundo necesitará mañana. El top 10 es la consecuencia de hacer bien las cosas, no un simple premio a la felicidad. Y alcanzar esa posición tampoco marca el final del recorrido, sino que abre una nueva etapa, con mayores desafíos y la ambición de seguir avanzando.

Magda Orozco, CEO de Ec Cargo