La logística no se improvisa, se diseña

La logística no empieza cuando se mueve la carga. Empieza mucho antes, cuando se diseña la operación.

Durante años hemos hablado de logística como si se tratara simplemente de transportar una mercancía de un punto A a un punto B. Pero la logística moderna dejó de ser únicamente transporte. Hoy, una operación logística puede involucrar proveedores de diferentes países, múltiples actores, modo de transporte, aduanas, puertos, aerolíneas, navieras, centros de distribución, tecnología, inventarios, regulaciones y, sobre todo, decisiones que pueden impactar directamente la rentabilidad de una compañía.

Por eso, antes de mover una carga, hay una pregunta mucho más importante que ‘¿Cuánto cuesta el flete?’

La pregunta debería ser: ¿Cómo debemos diseñar la operación para que sea eficiente, segura, competitiva y capaz de responder ante los imprevistos?

Ahí nace el concepto de la arquitectura logística. La logística también se diseña. Así como un arquitecto no comienza una construcción colocando ladrillos sin tener planos, una operación logística no debería comenzar reservando un espacio en un barco o en un avión sin entender primero todo el ecosistema que existe alrededor de la carga.

La arquitectura logística consiste precisamente en diseñar ese ecosistema. Significa analizar el origen y destino, los tiempos, los costos, los riesgos, los inventarios, los proveedores, los modos de transporte, los puntos de consolidación y desconsolidación, los procesos aduaneros y las posibles contingencias.

El objetivo no es simplemente transportar, sino construir una cadena logística que funcione.

Uno de los errores más frecuentes en las decisiones logísticas es escoger una alternativa únicamente por su tarifa, pero un flete aparentemente económico puede terminar siendo mucho más costoso cuando se suman almacenamientos, demoras, sobrecostos portuarios, días adicionales de inventario, reprocesos, nacionalizaciones tardías o incumplimientos de entrega.

Por eso debemos dejar de hablar solamente de precio y comenzar a hablar de costo total de la operación. La verdadera eficiencia logística no necesariamente está en pagar menos por transportar. Está en generar más valor con cada movimiento.

De otro lado, una buena arquitectura logística también debe contemplar aquello que todavía no ha ocurrido: ¿Qué pasa si el buque se retrasa? ¿Qué ocurre si cambia la disponibilidad de equipos? ¿Qué hacemos si aumenta el costo del combustible? ¿Qué alternativa tenemos si una ruta se congestiona?

La logística verdaderamente estratégica no espera a que aparezca el problema para buscar una solución. Por el contrario, visualiza el futuro, diseña alternativas antes de necesitarlas. Eso significa construir escenarios, identificar riesgos y establecer planes de contingencia.

Porque en logística, muchas veces la verdadera eficiencia no está en resolver rápidamente un problema: Está en haber diseñado la operación para que ese problema tenga menos posibilidades de ocurrir.

Otro punto importante es que la arquitectura logística tampoco se construye solamente con infraestructura: Se construye con información.

Hoy una empresa necesita conocer dónde está su carga, cuál es su costo real, qué inventario tiene en tránsito, qué proveedores están cumpliendo, cuáles son sus tiempos de tránsito y dónde existen oportunidades de optimización.

Pero la tecnología por sí sola tampoco es suficiente. Se necesita conocimiento, experiencia y capacidad de tomar decisiones. Porque detrás de cada sistema hay personas interpretando información y tomando decisiones que afectan el negocio.

La tecnología permite ver. La experiencia permite anticipar. Y la estrategia permite decidir.

De reaccionar a anticipar

Aquí está, quizás, uno de los mayores cambios que necesita la logística actual. Estamos acostumbrados a hablar de soluciones: Se presenta un problema y buscamos una solución. No hay equipo: buscamos otro. Se congestiona un puerto: buscamos otra ruta.

Pero la verdadera pregunta debería ser: ¿Por qué esperar a que ocurra el problema para comenzar a buscar la solución?

Una logística estructurada cambia ese método. La solución no es la vía. La solución es la respuesta a un problema. Y una arquitectura logística bien diseñada busca algo todavía más importante: anticiparse al problema para reducir la necesidad de reaccionar.

Esto se relaciona con el hecho de que la logística dejó de ser una función exclusivamente operativa para convertirse en una herramienta estratégica. Una cadena bien diseñada puede reducir costos, mejorar niveles de servicio, disminuir riesgos y convertirse en una ventaja competitiva.

Por eso, cuando hablamos de logística, deberíamos dejar de preguntarnos únicamente: ¿Cómo transportamos esta carga?

Y empezar a preguntarnos: ¿Cómo diseñamos la mejor arquitectura para que esta cadena funcione, incluso cuando las condiciones cambien? Porque transportar es una parte de la logística, pero resolver es una capacidad y anticipar es estrategia.

En un mundo donde todos ofrecen soluciones, la verdadera diferencia está en no esperar a que aparezca el problema para reaccionar. En nuestra operación, no improvisamos, nos adelantamos a lo que pueda pasar porque entendemos que la logística no se improvisa. Se diseña.

Magda Orozco, CEO de Ec Cargo