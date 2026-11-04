Jesús de Miguel: choque que derivó en su muerte se vio así desde la grada y con sonido ambiente

Sigue la consternación mundial en el fútbol por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, luego de un choque grave que tuvo contra Jesús Owono, portero del FC Andorra.

Fue una colisión entre ambos bastante fuerte, donde quien salió más mal librado fue el delantero que portaba la camiseta número 9.

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Los videos oficiales desde la parte en la que la transmisión se realiza dieron cuenta del suceso. Sin embargo, aficionados que estaban en el estadio donde se produjo obtuvieron otras tomas y, además, se escuchó cómo se vivieron los momentos posteriores.

“Asesino, asesino”

El estadio Heliodoro Rodríguez López, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España, fue donde se presenció todo lo relacionado a De Miguel. Allí la afición local apoyaba a su equipo, hasta que quedó por unos cuantos segundos en silencio por el golpe aparatoso que vieron.

Desde el ángulo en el que se tomó el video aficionado se ve la preocupación de la grada. Algunos presentes se toman la cabeza, mientras otros al ver que la situación fue grave gritan “asesino, asesino”.

🔴 Es brutal la reacción de la tribuna contra Jesús de Owono Este video muestra otro ángulo del impacto que recibió Jesús de Miguel Alameda, durante el partido Tenerife vs Andorra. Sin embargo, lo que más destaca es el enojo de quienes acababan de presenciar la fatal jugada. https://t.co/B1nVuNlnnE — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) November 3, 2026

En principio es una arenga en medio de los ánimos caldeados del juego que estaba a esa altura 2-2. Sin embargo, los mismos jugadores del CD Tenerife viendo las dificultades con las que el personal médico contaba para estabilizar a Jesús pedían silencio y no acrecentar el mal ambiente.

Luego de eso lo que ya se conoce del hecho es el triste desenlace que tuvo. En la madrugada del pasado martes, y después de ser trasladado a un hospital para su atención el de 30 años murió a causa de una parada cardiorrespiratoria provocada por una conmoción cardíaca.

Decisión final con el partido

El partido entre CD Tenerife y FC Andorra estaba próximo a terminar cuando se produjo el golpe de Jesús de Miguel.

A esa altura el juego iba 2-2 y no se dio por terminado debido a las dificultades presentadas.

Hasta este miércoles, la Real Federación Española de Fútbol anunció la decisión que se tomó para los minutos que restaban por jugarse de dicho partido. En principio, se propuso terminar el juego pero luego se desestimó.

La decisión final la publicó la cadena COPE: “El Juez Único de Competición, resuelve dar por concluido el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Segunda División con el resultado que reflejaba el acta arbitral en el momento de su suspensión (2-2)”, se resolvió.

“Hasta 4 años de cárcel”

Jesús Owono, arquero del FC Andorra es la otra cara de la moneda en medio de la desafortunada muerte de De Miguel.

A este le han caído cientos de mensajes ofensivos, intimidantes y graves que promet e n atentar contra él luego de lo sucedido con su colega.

Jesús Owono, arquero de FC Andorra y Guinea Ecuatorial. Foto: NurPhoto via AFP

Adicional a esto, otra cuestión que preocupa alrededor del ecuatoguineano son las implicaciones legales que puedan existir.

Emilio Cortés, un catedrático de Derecho Penal en España sentenció: “Es una imprudencia de Owono. Un homicidio por imprudencia grave tiene en el Código Penal hasta 4 años de cárcel, el homicidio por imprudencia leve sería una multa económica”,