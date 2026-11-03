De La Espriella ordenó la construcción de “infraestructura de vigilancia” en zonas estratégicas de la frontera con Venezuela

Este martes 3 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró una agenda regional en Norte de Santander. Desde esa zona del país, el jefe de Estado dio una orden que no pasó desapercibida.

Abelardo De La Espriella dio mensaje de soberanía en la frontera con Venezuela: impartió varias órdenes

Desde el puente internacional de Tienditas, De La Espriella dio directrices precisas para que inicie la construcción de “infraestructura de vigilancia” en zonas estratégicas de la frontera con Venezuela.

“Los pasos clandestinos que utilizan las organizaciones narcoterroristas para eludir nuestras autoridades. Por eso he ordenado construir infraestructura de vigilancia y establecer barreras de control en sectores estratégicos de la frontera”, dijo.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó construir infraestructura de vigilancia o “barreras de control” en puntos estratégicos de la frontera con Venezuela para “dificultar el movimiento de delincuentes”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/P6gvbJBg1b — Revista Semana (@RevistaSemana) November 3, 2026

Y agregó en la intersección que hizo: “Con esas obras civiles buscamos dificultar el movimiento de los delincuentes, mejorar la vigilancia de los pasos no autorizados e impedir que sean utilizados libremente por las organizaciones narcoterroristas”.

“Pero las barreras o las murallas no serán suficientes por sí solas. También necesitamos labores permanentes de inteligencia y vigilancia con la participación coordinada de las fuerzas militares, la Policía Nacional y Migración Colombia”, sostuvo De La Espriella.

Adicionalmente, indicó en su declaración: “Quiero que quede muy claro, aquí las autoridades harán respetar nuestras leyes. No vamos a permitir que los delincuentes sigan utilizando nuestros pasos fronterizos”.

Finalmente, y por medio de un mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente dio un mensaje de soberanía: “Desde el puente internacional de Tienditas, en Norte de Santander, he dado instrucciones claras para fortalecer el control de nuestra frontera, combatir los pasos clandestinos y cerrarle el camino al narcotráfico, al tráfico de personas y a las organizaciones terroristas”.

“La frontera estará abierta para el ciudadano honrado que trabaja, estudia y comercia dentro de la ley; pero será territorio hostil para los criminales que pretendan utilizarla para delinquir”, aseguró el jefe de Estado.

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Y concluyó: “He ordenado reforzar la vigilancia, la inteligencia y la acción coordinada de nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia. Aquí manda el Estado y se respetan las leyes de la República. ¡Firme por Norte de Santander, firme por nuestra soberanía y firme por la Patria!”.