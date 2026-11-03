Álvaro Uribe señala al MinHacienda, Miguel Gómez, de ofrecer puestos y él lo niega. Se desata una tormenta política por el choque

Un trino del expresidente Álvaro Uribe este martes en la tarde levantó una enorme polvareda política: “Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, escribió al exmandatario.

El trino fue respondido apenas unas horas más tarde por el ministro Miguel Gómez, quien rechazó de tajo la acusación. “Colombia vive un momento histórico. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia. Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, dijo.

El alto funcionario agregó que “el Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia. Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido. Invitamos al legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”.

A ese trino, el expresidente Uribe le reviró con un mensaje corto pero tajante: “Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del presidente Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”.

Gómez no se quedó ahí y envió un nuevo mensaje: “Señor expresidente Uribe: usted me conoce porque estuve en su partido y sabe de mi talante. Ni pido ni ofrezco. Mucho menos en el sagrado cumplimiento del deber. En estos momentos en que la Patria llama, concentro toda mi energía en sacar adelante lo que antes parecía imposible: un rescate patriótico sin acuerdos bajo la mesa. Confío en que, entre todos, lo lograremos. Ya hemos hecho otros “imposibles”. Aquí estamos frente a uno más, en uno de los momentos más difíciles de la Hacienda Pública. Vuelvo a mis tareas y sigo ¡Firme por la Patria!“, señaló.

En el intermedio de ese choque de trinos, el representante Mateo Hildalgo, quien fue mencionado por el expresidente Uribe también habló. En una declaración en video dijo: “Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral, se da en el marco de lo que se hacen en las comisiones, nosotros estamos en la Comisión Quinta. Las veces que han ido se ha establecido el canal de comunicación sin ninguna índole, sin ningún compromiso; el compromiso es Colombia y así lo ha demostrado tanto el Partido Centro Democrático, como el Gobierno Nacional”.

El congresista agregó que era cierto lo que había dicho el ministro Gómez: “No ha habido comunicación con él para entregarle ninguna hoja de vida ni tampoco me han solicitado nada al respecto. Ese es el mensaje para todo el país”.

Y luego agregó: “Este representante ha hecho un trabajo diferente. Yo llegué no por una cuota política o burocrática, como normalmente pasa en el Congreso de la República....El presidente (Uribe) está en una lucha y él tiene todas las garantías de darla, yo lo respteo a él mucho es el jefe del partido y creo que con lo que se está haciendo con el Gobierno Nacional, más lo que acaba de manifestar el presidente Uribe, pues es evidente que todos queremos que haya un cambio en la política y que no haya una componenda como normalmente se ha hecho acá, sino que se haga algo diferente”.