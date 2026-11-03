Uribe pide a MinHacienda no pedir hojas de vida a su partido, mientras su hijo hace sugerencia tras Ley de Rescate Económico

La Ley de Rescate Económico del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella generó tensiones nuevamente entre la Casa de Nariño y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Uribe Vélez ha pedido a su bancada no rechazar de tajo la iniciativa antes de estudiarla con lupa y examinar, con argumentos, cuál será la salida que más le conviene a los colombianos para sacar al país de la crisis que, según la derecha, propinó el expresidente Gustavo Petro.

Ley de Rescate Económico deja cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y el ministro Miguel Gómez Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y X@miguel_gomez_m

“Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de Ley de Rescate de la Economía”, le solicitó Uribe a su bancada.

“Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el Gobierno”, complementó el expresidente, quien atajó el ruido de su partido ante algunos de los argumentos en los precios que trae la iniciativa del gobierno de De La Espriella.

Mientras los senadores y representantes del Centro Democrático avanzan en el estudio de la ley, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un misil sobre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia Foto: Foto 1: Guillermo Torres / Foto 2: Getty vía AFP

“Señor ministro de Hacienda, con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del presidente Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que usted pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, afirmó Uribe desde su cuenta oficial de X.

El Ministro de Hacienda negó la versión de Uribe: “Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República. El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”.

Y siguió: “Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”.

Miguel Gómez Martínez es hermano del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, con quien Uribe Vélez tiene diferencias políticas.

Como si fuera poco, Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, también se ha mostrado en contra de la Ley de Rescate Económico.

Este martes, 3 de noviembre, el empresario escribió en sus redes sociales: “Si una empresa está en crisis, el gerente recorta gastos antes de pedirle plata a los socios. El gobierno debería primero reducir gastos. Solo si es absolutamente necesario, pedir más impuestos”.

Álvaro Uribe y Tomás Uribe. Foto: SEMANA

Y el fin de semana pasado, Uribe Moreno dejó claro que “la propuesta de incrementar impuestos es de Salvación Nacional y no es del Centro Democrático”.

En otro mensaje, el hijo del expresidente fue claro en que el hueco fiscal se puede tapar con recortes de burocracia y venta de activos. “No es necesario subir impuestos. La economía se está desacelerando. Un incremento de impuestos sería fatal”, destacó.