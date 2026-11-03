Mateo Hidalgo le responde a Álvaro Uribe y niega enviar hojas de vida al Gobierno

El representante del Centro Democrático, Mateo Hidalgo, se alejó de la tesis que planteó el expresidente Álvaro Uribe por medio de su cuenta de X sobre el envío de hojas de vida al Gobierno nacional. Hay una fuerte polémica en el partido.

La controversia comenzó cuando el exmandatario le ‘jaló las orejas’ a sus congresistas: “Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno, y pedimos al ministro de Hacienda no solicitarlas”.

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A renglón seguido, Uribe hizo énfasis sobre el congresista de Caldas, que hace parte de la Comisión Quinta: “Copio al representante Mateo Hidalgo”. De inmediato, la opinión pública puso la lupa sobre las actuaciones de este hombre en el Legislativo y su relación con el Ejecutivo.

Ante las especulaciones, Hidalgo desmintió las versiones que han circulado en redes sociales y aseguró que la comunicación con el Gobierno nacional se mantiene en los canales institucionales, y que no le han solicitado hojas de vida.

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“La única comunicación que tenemos con el Gobierno, y con todos los ministros, es netamente laboral, se da en el marco de lo que se hace en las comisiones, nosotros estamos en la Comisión Quinta, las veces que han ido se ha establecido el canal de comunicación sin ningún compromiso, el compromiso es Colombia, y así lo ha demostrado el partido Centro Democrático, como el Gobierno nacional”, dijo el representante.

Él insistió que no ha cruzado mensajes con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para entregarle hojas de vida, y que el alto funcionario tampoco se las ha solicitado.

Representante Mateo Hidalgo. Foto: Tomado de la cuenta de X de Mateo Hidalgo.

Gómez también se distanció de las palabras del expresidente: “Mi talante y el del gobierno que represento nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”.

En otro comunicado, Hidalgo se refirió específicamente a Álvaro Uribe: “Al presidente le expreso mi respeto y reconocimiento por su liderazgo. Comparto su compromiso con la coherencia y la responsabilidad en el ejercicio de la política. Por esa misma razón, considero indispensable que cualquier señalamiento que involucre mi nombre sea esclarecido con hechos y no dé lugar a interpretaciones equivocadas”.