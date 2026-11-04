Abelardo De La Espriella reaccionó al atentado terrorista contra estación de Policía en el Cauca: “Los vamos a encontrar”

Por medio e su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, condenó el ataque terrorista que se registró en el municipio de El Patía, el departamento del Cauca.

En el mensaje, el jefe de Estado ordenó un despliegue de la Fuerza Pública en esa región del país, con el objetivo de dar con el paradero de los responsables del atentado terrorista.

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“¡CONDENO CON TODA CONTUNDENCIA EL COBARDE ATAQUE TERRORISTA CONTRA NUESTROS POLICÍAS Y LA POBLACIÓN DEL CAUCA! La activación de un vehículo cargado con explosivos contra la Subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, es un acto criminal que merece todo el rechazo de Colombia. Lamento profundamente la muerte de un ciudadano inocente y las lesiones sufridas por dos mujeres, así como el dolor que este atentado causa a sus familias”, dijo De La Espriella.

Y agregó en la publicación que hizo en sus redes sociales: “A los responsables de este aberrante acto terrorista les advierto: LOS VAMOS A ENCONTRAR, LOS VAMOS A PERSEGUIR Y LOS VAMOS A CAPTURAR. He dispuesto el despliegue de todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar a los autores de este ataque y llevarlos ante la justicia”.

“¡QUE NO SE EQUIVOQUEN! No van a intimidar a nuestros policías, no van a doblegar a las comunidades y no van a someter al Cauca mediante el terrorismo. A quienes pretenden sembrar muerte con explosivos les responderemos con toda la capacidad del Estado y el imperio de la ley”, recalcó.

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Por último dejó claro: “NO HABRÁ REFUGIO NI IMPUNIDAD PARA LOS TERRORISTAS. LOS VAMOS A ENFRENTAR HASTA RECUPERAR LA TRANQUILIDAD DE NUESTRA GENTE. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.