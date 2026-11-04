En un evento que encabezó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este miércoles 4 de noviembre en la Policía, el mandatario realizó una grave denuncia.

En uno de los apartes del discurso que dio, señaló al anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro de los golpes que sufrió la Policía.

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De La Espriella calificó a la anterior administración como un “régimen” de corte “socialcomunista” que inclinó la cabeza al terrorismo, lo que permitió, según el presidente, que los uniformados fueran atacados por organizaciones criminales.

“Estoy convencido de que buena parte de los golpes que sufrió nuestra Policía durante los últimos años fueron consecuencia de la complacencia del régimen socialcomunista anterior que terminó inclinando su cabeza ante el terrorismo y el crimen organizado”, anotó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella denunció que los golpes que sufrió la Policía fueron consecuencia de la “complacencia del régimen socialcomunista anterior” que, según el mandatario, “inclinó su cabeza al terrorismo”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/xKTN8Me5XU — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

Y agregó en su intervención: “Que se asoció con el narcoterrorismo. ¡Eso se acabó! ¡Vamos por todos esos bandidos y los vamos a derrotar con nuestra fuerza pública y la ayuda de Dios!”.

Cabe señalar, que dentro de la política de seguridad que diseñó el mandatario esta la tarea de recuperar la tranquilidad de las regiones afectadas por incursiones terroristas, como es el caso de Cúcuta.

En la capital del departamento de Norte de Santander el presidente lideró un operativo en varios sectores estratégicos golpeando a estructuras criminales.

“Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta. ¡A LAS 4:45 DE LA MADRUGADA YA REGISTRÁBAMOS 109 CAPTURAS, 49 ALLANAMIENTOS Y 32 EXPULSIONES!”, dijo en su cuenta de X.

También aseguró frente a ese operativo en Cúcuta: “Este balance preliminar también incluye 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada por $500 millones. Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal”.

El dispositivo que usó la Policía en operativo que lideró Abelardo De La Espriella en Cúcuta: ¿para qué sirve?

“¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! Estamos actuando, ejerciendo la autoridad y recuperando el control de nuestras ciudades. Mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Pública, que durante toda la noche y la madrugada han trabajado con valentía, disciplina y compromiso para proteger a los colombianos. ¡Tienen todo mi respaldo y el agradecimiento de la Patria! No vamos a descansar hasta devolverles la seguridad a los colombianos.¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA DELINCUENCIA NO TIENE DESCANSO NI ESCONDITE!”, concluyó De La Espriella.