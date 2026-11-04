Ángela Benedetti contó inédita historia de lo que pasó con Gustavo Petro al interior de una habitación de hotel: “No quise subir”

Una nueva revelación sobre el expresidente Gustavo Petro salió a relucir en las últimas horas y ha dado mucho de qué hablar. Todo lo contó Ángela Benedetti, quien su momento trabajó en la campaña, aunque poco a poco se fue alejando del gobierno.

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En diálogo con la periodista Patricia Janiot, la exembajadora de Colombia en Panamá explicó que el hecho ocurrió cuando el exjefe de Estado era candidato. “Voy a contar una anécdota que no he contado nunca”, comentó.

Según dijo, un día ella se encontraba con una persona que era muy amiga de Verónica Alcocer y de Petro, cuando la llamaron para decirle que el entonces candidato se encontraba en un hotel lujoso de Bogotá y que no tenía dinero para pagar.

“No lo dejaban salir porque él decía que no tenía cómo pagar la cuenta. Yo estaba justo al lado de ella cuando recibió la llamada y ella se angustia porque me dice que no tenía plata para pagar esa cuenta”, relató.

Ante esto, la hermana del exministro Armando Benedetti le ayudó y le dijo que le prestaba el dinero. Por lo mismo, se fueron Ángela, su amiga, un hombre y el conductor hasta donde se encontraba Petro.

“Cuando llegamos, la gerente del hotel estaba furiosa porque al parecer la habitación había quedado en muy mal estado. Yo no sé a qué se refería ella con muy mal estado, yo no quise subir hasta la habitación”, explicó.

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De acuerdo con su relato, su amigo y el hombre que las acompañó subieron hasta el dormitorio. “Vieron el estado de la habitación y entendimos por qué no solamente estaban cobrando dos noches de hotel, sino que estaban cobrando una multa que triplicaba el valor de las dos noches”, dijo Benedetti.

“La habitación había quedado en muy mal estado. ¿Qué hicieron? No sé, pero dice mi amigo que la habitación olía a drogas, que todo estaba en muy mal estado y que olía horrible", agregó.

Ángela reiteró que fue en la campaña y que de hecho se dio a muy pocos días de que Petro fuera elegido como presidente de Colombia. “Yo siempre me he hecho la pregunta de cuántas decisiones tomó Petro no estando en sus cinco sentidos”, añadió.