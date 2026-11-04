Se confirmó la fecha de la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior

De acuerdo con altas fuentes de la Casa de Nariño, este miércoles 4 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, posesionará al nuevo ministro del Interior, tras la salida de Rodrigo Lara de ese cargo.

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Se trata del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien llega a esa cartera para asumir el desafío de liderar la política del país, lograr consensos en el Congreso en torno a las iniciativas del Gobierno nacional.

Recientemente, se publicó el decreto con el que se oficializa la llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior: “Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior, comunicar el contenido de este decreto a los doctores Alejandro Ordóñez Maldonado e Iván Alfonso Cancino González”.

Sobre la salida de Lara, el jefe de Estado afirmó en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”.

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, indicó De La Espriella.

Y avanzó en el mensaje: “Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera. Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”.

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Una de las grandes misiones que deberá asumir Alejandro Ordóñez está la de lograr que se apruebe el proyecto de Ley de Rescate Económico, el cual fue presentado al Congreso por parte del Gobierno nacional. Iniciativa que busca recuperar al país de la crisis fiscal que dejó la administración del expresidente Gustavo Petro.